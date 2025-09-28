Vukán Creative Art verseny Kőszegen: Kreativitás és improvizáció a középpontban

Öt fiatal tehetség vállalta a kihívást a Vukán Creative Art tehetségkutató versenyen: Egri János, Kiss Károly László, Mózes Bence, S. Hollósy Kornél és Vajda Attila. A feladatuk az volt, hogy a helyszínen kapott témára rövid idő alatt egy improvizált darabot hozzanak létre, majd egy szabadon választott művet is előadjanak. Ez a kettős próbatétel nemcsak zenei felkészültségüket, hanem alkotói bátorságukat is próbára tette, számolt be az iASK.

Vukán Creative Art verseny: fiatalok csillogtatták meg zongoratudásukat. Középen Binder Károly.

Fotó: FTI-iASK

Vukán Creative Art verseny 2025-ben

A zárókoncerten a közönség előtt mutatták be saját rögtönzéseiket és választott darabjaikat. A zsűri tagjai – Binder Károly, Oláh Kálmán, Horváth Szabolcs és Ittzés Péter – nagy figyelemmel hallgatták a produkciókat. Az értékelés során a hangsúly a spontaneitás, az egyediség és a zenei kifejezés ereje volt.

A díjat Ifj. Egri János nyerte el

A díjat Ifj. Egri János nyerte el, akinek előadását a zsűri különösen hitelesnek és kifejezőnek találta. Rögtönzött darabjában friss gondolatokat és meglepő zenei fordulatokat ötvözött, amelyekben a technikai tudás és a művészi szabadság harmonikus egységet alkottak. A verseny résztvevői a koncert mellett tiszteletüket tették Vukán György emléktáblájánál is, ezzel is jelezve: a díj nemcsak egy verseny, hanem egy hagyomány továbbélése. A Vukán Creative Art Díj idén is bizonyította, hogy a klasszikus zene keretein belül is van helye az újító gondolatoknak, a fiatal generáció szabad kísérletezésének és annak a fajta bátorságnak, amelyből mindig új értékek születnek.











