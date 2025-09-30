2 órája
Kényeztetik a testünket, feltöltik a lelkünket - Wellness és gyógyászati kezelések Vasban
Kényeztetik a testünket, feltöltik a lelkünket. A wellness és gyógyászati kezelések széles kínálata elérhető vármegyénkben – mind azt ígérik, hogy ha igénybe vesszük, elfelejthetjük a mindennapok gondjait. Összegyűjtöttük olvasóinknak egy csokorra valót, zárják ki a világot és válogassanak.
Sárvár, Bük, Szentgotthárd, Celldömölk, Mesteri és Körmend fürdőinek wellness és gyógyászati kezelései is segítenek regenerálódni, ellazulni. A masszázsoktól az aromaolajokkal dúsított fürdőkön át a sóbarlangokig széles a szolgáltatások palettája, amelyekkel visszanyerhetjük vitalitásunkat.
Wellness és gyógyászati kezelések Vasban
Bükfürdő Thermal & Spa
Bükfürdő kincse a különleges gyógyvíz: kiválóan alkalmas szinte valamennyi mozgásszervi betegség kezelésére. A Bükfürdő Thermal & Spa-ban fedett, félig fedett és szabadtéri gyógyvizes medencék is várják a pihenni, gyógyulni vágyókat. A Medical Wellness kínálatban ugyancsak masszázsok (17-féle), testkezelések (6-féle), wellness-kádfürdő kezelések (5-féle) sorakoznak: alma-mandula, pezsgő, narancs, levendula – néhány az aromák közül, amelyekkel felejthetetlen masszázsban lehet részünk.
Újdonság például a Coco paradise masszázs, ami a napfényes tengerpartra repít és a summer night masszázs, ami a lágy nyári este hangulatát idézi.
Az alternatív gyógyászat módszere a talpreflexzóna masszázs, a szárazkefe használata pedig egy régi ajurvédikus módszer, ezekre is befizethetünk. A testkezelések közül kedvencünk a Méregtelenítő, stresszoldó sörös peeling masszázzsal; a wellness-kádfürdő kezelések közül pedig a Holt-tengeri sófürdő, ami 26-féle ásványi anyaggal bőrbetegségekben segít. Az árak itt láthatók.
Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő
Sárvár környékén 1200 méteres mélységből 43°C-os, 2000 méterről magas sótartalmú 83°C-os gyógyvíz tör fel: gyógyírt jelenthet többek között a fájó ízületekre, reumatikus panaszokra, krónikus nőgyógyászati gyulladásos betegségekre. Sokféle kezelést kínál wellness centrumában a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő: kényeztethetjük magunkat különféle masszázsokkal:
- lomi-lomi és bambusz masszázs,
- meleg olajos mécsesmasszázs,
- lávaköves és egzotikus illatú virágvarázs masszázs,
- tibeti hangmasszázs,
- ezenkívül kádfürdők,
- holisztikus kezelések,
- keleti mozgásterápiák, pakolások bővítik a kínálatot.
A fürdőkúrát gyógyászati kezelések teszik teljessé: elérhetők a balneoterápiás kezelések, fizio- és elektroterápiás kezelések is.
Az alternatív gyógymódok iránt érdeklődők is találnak terápiás módszereket kínálatukban. A honlapon böngészve gyógymasszázsok, gyógytornák, gyógykezelések vízben, tape és fizioterápiás kezelések, iszappakolások, sóbarlang sorakoznak. Gyógyászati részlegükön reumatológus orvosok és terapeuták gondoskodnak jó közérzetünkről. Íme az árak.
Szentgotthárd Spa & Wellness
Széles körben elérhetők a Szentgotthárd Spa & Wellness wellness szolgáltatásai is. A fényterápiás sókabinban például a himalájai sókristályok erejével gyógyulhatunk. A negatív só ionok megkötik a pozitív töltésű porszemeket, így a tiszta levegő pozitívan hat a légutakra, a légúti megbetegedésekre és többek között az idegfájdalmakra is. A fürdőben álló és fekvő szolárium szolgálja a barnulni vágyókat. Masszázs kínálatukat úgy állították össze, hogy minden igényt kielégítsenek, legyen az relaxáció, felfrissítő vagy átmozgató.
Igazi tradicionális masszázs az Őrség kapujában az őrségi gyógyfüves masszázs és a zöld-arany tökmagolajos bőrtápláló masszázs.
Kínálnak lávaköves és antistressz masszázst, és a legkisebbekre is gondoltak a 15 perces gyermekmasszázzsal. Wellness csomagokkal is meglephetjük náluk magunkat és szeretteinket. Az élményfürdőben reumatológia szakrendelés és manuálterápiás kezelés is elérhető. Mutatjuk az árakat is.
Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Celldömölk
Az ötmillió éves vulkanikus hegy, a Ság lábánál fekszik a celldömölki Vulkán Gyógy- és Élményfürdő, ahol nyolc medencében érezhetjük a víz megújító, gyógyító hatását. A magas nátrium-hidrogén-karbonát tartalmú gyógyvíz legjobb hatását a mozgásszervi panaszok gyógyításában fejti ki.
Széles körű fürdőgyógyászati kezelésekkel (gyógyvizes medencefürdő, gyógyvizes kádfürdő, súlyfürdő, víz alatti vízsugármasszázs, víz alatti csoportos gyógytorna, szénsavas kádfürdő, iszapkezelés, orvosi gyógymasszázs és 18 év alattiak gyógyúszása) várják a gyógyulni vágyókat.
Vendéglátóipari, szépségápolási és egészségmegőrző szolgáltatásokat is kínálnak. Lágy intenzitású lézerterápia, száraztorna, sóbarlang, masszázsok, kádfürdő is elérhetők. Árak, szolgáltatások itt.
Körmend MJUS Resort & Thermal Park
Körmenden a MJUS Resort & Thermal Park wellness részlegén öt kezelőfülkében nyerhetjük vissza fizikai és szellemi erőnket. Kezeléseikhez és masszázsaikhoz a legjobb minőségű, természetes összetevőket tartalmazó termékeket használják, írják.
Arckezelések, teljes test peeling, frissítő mentás lábkezelés, mélytisztító kezelés, szemkörnyékápolás, feszesítő anti-aging kezelés, izomlazító kezelés, masszázsok közül választatunk.
Tiszta termálvizük állandó hőfokon, több mint 1000 méter mélységről fakad, a medencékben a honlap tanúsága szerint megtapasztalhatjuk azt az egyedülálló és regeneráló élményt, amelyet csak a víz nyújthat. Szaunavilágukban 50 négyzetméteres finn szaunával, innovatív szénaszaunával, a vadonatúj gőzfürdővel, a kültéri melegített útvonalakkal és még sok mással várnak. Onnan is hoztunk árlistát.
Mesteri termálfürdő
A csendben, harmóniában való pihenés és az egészségmegőrzés lehetőségét is kínálja a Mesteri termálfürdő, amely az 1800 méteres mélységből feltörő 72 fokos termálvízre települt. A kutak vize a kálcium-magnézium-hidrogénkarbonátos termálvizek csoportjába tartozik, kedvezően befolyásolja a mozgásszervi, reumás panaszokat. Magas szénsavtartalma révén kedvezően hat a vérkeringési zavarokra is. Többek között
- gyógyvizes ülőmedence,
- barlangfürdő gyógyvizes fedett és félig fedett medencével
is várja a pihenni, gyógyulni vágyókat a családias hangulatú termálfürdőben. Áraikat itt látják.
A Vasban elérhető tb-támogatott kezelésekről korábban itt írtunk.
