Kényeztetik a testünket, feltöltik a lelkünket - Wellness és gyógyászati kezelések Vasban

Sárvár, Bük, Szentgotthárd, Celldömölk, Mesteri és Körmend fürdőinek wellness és gyógyászati kezelései is segítenek regenerálódni, ellazulni. A masszázsoktól az aromaolajokkal dúsított fürdőkön át a sóbarlangokig széles a szolgáltatások palettája, amelyekkel visszanyerhetjük vitalitásunkat.

Bükfürdő kincse a különleges gyógyvíz: a Medical Wellness kínálatban masszázsok, testkezelések, wellness-kádfürdő kezelések is sorakoznak.

Forrás: VN/Büki Gyógyfürdő Zrt. - Bükfürdő Thermal & Spa

Wellness és gyógyászati kezelések Vasban

Bükfürdő Thermal & Spa

Bükfürdő kincse a különleges gyógyvíz: kiválóan alkalmas szinte valamennyi mozgásszervi betegség kezelésére. A Bükfürdő Thermal & Spa-ban fedett, félig fedett és szabadtéri gyógyvizes medencék is várják a pihenni, gyógyulni vágyókat. A Medical Wellness kínálatban ugyancsak masszázsok (17-féle), testkezelések (6-féle), wellness-kádfürdő kezelések (5-féle) sorakoznak: alma-mandula, pezsgő, narancs, levendula – néhány az aromák közül, amelyekkel felejthetetlen masszázsban lehet részünk.

Újdonság például a Coco paradise masszázs, ami a napfényes tengerpartra repít és a summer night masszázs, ami a lágy nyári este hangulatát idézi.

Az alternatív gyógyászat módszere a talpreflexzóna masszázs, a szárazkefe használata pedig egy régi ajurvédikus módszer, ezekre is befizethetünk. A testkezelések közül kedvencünk a Méregtelenítő, stresszoldó sörös peeling masszázzsal; a wellness-kádfürdő kezelések közül pedig a Holt-tengeri sófürdő, ami 26-féle ásványi anyaggal bőrbetegségekben segít. Az árak itt láthatók.

Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő

Sárvár környékén 1200 méteres mélységből 43°C-os, 2000 méterről magas sótartalmú 83°C-os gyógyvíz tör fel: gyógyírt jelenthet többek között a fájó ízületekre, reumatikus panaszokra, krónikus nőgyógyászati gyulladásos betegségekre. Sokféle kezelést kínál wellness centrumában a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő: kényeztethetjük magunkat különféle masszázsokkal:

lomi-lomi és bambusz masszázs,

meleg olajos mécsesmasszázs,

lávaköves és egzotikus illatú virágvarázs masszázs,

tibeti hangmasszázs,

ezenkívül kádfürdők,

holisztikus kezelések,

keleti mozgásterápiák, pakolások bővítik a kínálatot.

A fürdőkúrát gyógyászati kezelések teszik teljessé: elérhetők a balneoterápiás kezelések, fizio- és elektroterápiás kezelések is.

Az alternatív gyógymódok iránt érdeklődők is találnak terápiás módszereket kínálatukban. A honlapon böngészve gyógymasszázsok, gyógytornák, gyógykezelések vízben, tape és fizioterápiás kezelések, iszappakolások, sóbarlang sorakoznak. Gyógyászati részlegükön reumatológus orvosok és terapeuták gondoskodnak jó közérzetünkről. Íme az árak.