Rosszul járhatnak a vasi utazók: kivonul Bécsből a Wizz Air

Fontos változás előtt állnak a népszerű fapados cég. A Wizz Air megszünteti bécsi bázisát, és jövő tavaszra teljesen kivonul a schwechati repülőtérről - tették közzé X-en. A diszkont légitársaság már most bejelentette, hogy alternatívaként a pozsonyi repülőtérre helyezi át gépeit, ahonnan több új járatot is indítanak.

Kivonul a Wizz Air Bécsből

Forrás: Világgazdaság

Két lépésben zárják be a Wizz Air bécsi bázisát

A Wizz Air közölte: először október 26-án vonnak ki két repülőgépet, így megszűnik a Bécs–Bilbao és a Bécs–London Gatwick járat. A fennmaradó három gép 2026. március 15-ig hagyja el Bécset, ezzel végleg lezárva a 2018 óta működő bázis történetét. A bázis bezárása a dolgozókat is érinti, nekik a cég más állomáshelyeken kínál munkát.

A cég indoklása szerint a döntést „stratégiai felülvizsgálat” előzte meg. A bécsi reptér magas költségei és adói miatt már nem fért bele a légitársaság "ultraolcsó" működési modelljébe. A Wizz Air inkább a közép- és kelet-európai piacaira összpontosít, ahol jobban tudja tartani az alacsony árakat.

A Wizz Air kivonul Bécsből - Pozsony lép a helyébe

A légitársaság a bécsi bázist Pozsonyba helyezi át, novembertől fokozatosan indítja el új járatait a szlovák fővárosban. Összesen tizenkét európai város válik elérhetővé innen, köztük Barcelona, Malaga, Alicante, Athén, Oslo, Bázel és Nápoly.

A Nyugat-Dunántúlról - köztük vármegyénkből is - eddig sokan választották a bécsi indulást, hiszen autóval könnyen elérhető volt a reptér. Most azonban a Wizz Air utasainak át kell állniuk Pozsonyra vagy Budapestre. Pozsony előnye, hogy számos új közvetlen útvonal indul, ami eddig Bécsből nem volt elérhető, ugyanakkor a repülőtérre vezető közlekedést is mérlegelni kell az utazóknak.

Mit jelent ez az utasoknak?

A Wizz Air bécsi járataira szóló jegyekkel rendelkező utasokat közvetlenül értesítik. A Világgazdaság megírta: a Wizz Air két lehetőséget kínál erre.

teljes visszatérítés (akár Wizz-kredit formájában), vagy

átfoglalás más Wizz-járatra.

Azok, akik utazási irodán vagy online közvetítőn keresztül foglaltak, közvetlenül a szolgáltatónál intézhetik a módosítást.