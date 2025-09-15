Zajmentes aknafedeleket kapnak a vasi város utcái

A Vasivíz Zrt. korszerű, zajmentes aknafedelekre cseréli a régi fedlapokat Jánosházán, így a jövőben csendesebb és biztonságosabb lesz a közlekedés a város utcáin - tette közzé a város önkormányzata közösségi oldalán. Mint írják, a munkálatok szeptember 3-án indultak a Dózsa utcában, majd sorban érintik a Vágóhíd, Hunyadi, Árpád (a Damjanich utcai kereszteződésig) és a Dankó utcát, később pedig a Bajcsy-Zsilinszky utcát is.

Cserélik az aknafedeleket Jánosházán

Fotó: Németh Zoltán