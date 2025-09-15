Fejlesztés
1 órája
Zajmentes aknafedeleket kapnak a vasi város utcái
Megújulnak az aknafedelek Jánosházán: a zajos, régi fedlapok helyett korszerű, csendes megoldások kerülnek az utcákra, hogy biztonságosabb és kényelmesebb legyen a közlekedés.
A Vasivíz Zrt. korszerű, zajmentes aknafedelekre cseréli a régi fedlapokat Jánosházán, így a jövőben csendesebb és biztonságosabb lesz a közlekedés a város utcáin - tette közzé a város önkormányzata közösségi oldalán. Mint írják, a munkálatok szeptember 3-án indultak a Dózsa utcában, majd sorban érintik a Vágóhíd, Hunyadi, Árpád (a Damjanich utcai kereszteződésig) és a Dankó utcát, később pedig a Bajcsy-Zsilinszky utcát is.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre