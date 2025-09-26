Ismét itt a lehetőség: indul a Hangár, hangszerre fel!

szeptember 26., péntek

A zene mindenkié – ezzel a kodályi idézettel indítja az idei tanévet a szombathelyi Hangár. Várhelyi Zoltán csapata mindenkit vár, akit érdekel a közös zenélés.

Gombos Kálmán

Jövő héten szélesre tárja kapuit a szombathelyi Hangár, ahol zenélést, hangszertanulmányokat kezdhet bárki, aki gitáron, dobon, ukulelén, basszusgitáron, elektromos gitáron és szájharmonikán szeretne tanulni – osztotta meg lapunkkal a csapat vezetője, Várhelyi Zoltán. Az országban is egyedülálló képzési formában működő csoportokban saját hangszerre sincsen szükség, mert minden jelentkező - az otthoni gyakorláshoz - hazavihető, ingyenes hangszert kap!

Zenélés, közösség, hangulat – és még hangszert is kapsz!
Fotó: VN/Várhelyi Zoltán

Inkább a zenélés

Ha felnőttként tartalmas “énidőre” vágyik valaki, vagy fiatalként meg szeretné tapasztalni, hogy a környezetében nem azzal lesz menő, hogy telefont nyomogat, akkor érdemes megfontolni a jelentkezést. Napjaink sztárzenekara, az Anctarctica vagy az Ad Hoc zenekar zenészei is itt kezdték –csakúgy, mint Tóth Totya András az Elefánt gitárosa vagy például Agg Márton és még sok mindenki más…

Fotó: VN/Várhelyi Zoltán

