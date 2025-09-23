szeptember 23., kedd

„Te rongyos élet” – Nagy Ibolya megálmodott egy operettet, ezzel tér haza Szombathelyre

Címkék#Szombathely#Te rongyos élet#operettművészet#operettprimadonna#MMIK

Szombathely városa mindig is gazdag kulturális hagyományokkal büszkélkedhetett, és most újra különleges élményben lehet része a közönségnek. A város szülötte, Nagy Ibolya, Déryné-díjas operettprimadonna, a Dankó Rádió alapító szerkesztője és műsorvezetője, a magyar operettművészet egyik kiemelkedő alakja, új darabbal érkezik: a „Te rongyos élet” című zenés színházzal az MMIK-ba.

Vaol.hu

Az operett műfaját sokan a könnyed szórakoztatással azonosítják, ám Nagy Ibolya munkáiban mindig ott rejlik a mélység, a történelem és a magyar lélek tiszta szeretete. A „Te rongyos élet” nem csupán zenei élményt kínál, hanem egy olyan történetet, amelyben egyszerre van jelen a humor, a szenvedély és a szívszorító emberi sors - írja szerkesztőségünknek küldött közleményében a zenés színházat figyelmünkbe ajánló Jagodits Zsuzsa, a szombathelyi MMIK intézményvezetője. 

zenés színház
"Te rongyos élet" címmel című zenés színház az MMIK-ban! Nagy Ibolya, Déryné-díjas operettprimadonna, Szombathely szülöttének előadása 
Fotó: VN/jegy.hu

Zenés színház az MMIK-ban

Ibolya számára ez a bemutató különleges: itt, Szombathelyen született, itt tanult a Zeneművészeti Szakközépiskolában, és bár művészi pályája Budapesten teljesedett ki, mindig büszkén vállalja gyökereit. 

Szombathely számomra nemcsak a szülővárosom – a családom, a bátyám és szeretteim ma is itt élnek. Ide hazatérni mindig megható, és most a közönségnek adhatom vissza mindazt a szeretetet, amit innen kaptam

 – vallja a művésznő, olvasható a közleményben.

A darab bemutatója nemcsak egy színházi esemény, hanem egyfajta ünnep is: találkozás a város kulturális múltjával és jelenével. Nagy Ibolya pályája során mindig hitt abban, hogy az operett nem csupán nosztalgia, hanem örökérvényű műfaj, amely képes megszólítani a mai közönséget is.

A „Te rongyos élet” című előadás - ami október 18-án 18 órakor kezdődik az MMIK-ban - így egy személyes ajándék is Szombathely közönségének a művésznőtől!

Jegyeket a helyszínen, az MMIK Caféban, illetve online a www.nagyibolya.hu oldalon lehet váltani 4900, illetve 5900 forintért. 

 

 

 

 

