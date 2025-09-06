1 órája
Ilyen volt idén a Zseboroszlán Alapítvány koraszülött PICnik-je: rengeteg fotót hoztunk
Ha szeptember, akkor koraszülött családi piCnic a Zseboroszlán Vas Megyei Koraszülöttekért Közhasznú Alapítvány és a Markusovszky-kórház Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztály Perinatális Intenzív Centruma (PIC) szervezésében. Az idén új helyszínen, Velemben, a Novákfalva Üdülőfaluban találkoztak a korababák és -gyerekek, szüleik, nagyszüleik és a PIC-en dolgozó orvosok és nővérek.
Sokan várták és sokan ott voltak, az időjárásra sem lehetett panasz – csupa ölelő-jó energiával telt meg bő fél napra a velemi üdülőfalu. A szervezők tapasztalatból tudják: a rendezvényre érkező gyerekek tevékenykedni szeretnek, ehhez térre, szabadtérre és jó időre van szükség. A szombati Zseboroszlán PiCnic-en volt állatsimogató és pónilovaglási lehetőség, kitelepült a Mond(M)óka fa játszótér.
Zseboroszlán Alapítvány koraszülött családi PICnik Velemben
Az elmaradhatatlan arcfestés, csillámtetkó és lufibohóc, a kosaras körhinta és a plakáton is beharangozott rengeteg buborék egy percre sem hagyta unatkozni az 1 évestől kisiskolás korú gyermekeket. Nagy Jonathan bűvész, illuzionista visszajáró vendége az eseménynek – vállalkozó kedvű kis és felnőtt nézői egy-egy trükk erejéig bűvészinasok lehettek.
A PICnik a PICi hősökön kívül szüleiknek és a Markusovszky-kórház koraszülöttrészlegén dolgozóknak is élmény és ajándék: előbbiek erőt meríthetnek egymás történeteiből, az utóbbiak, akik nap mint nap szakértelemmel és szívvel-lélekkel küzdenek minden apró szív dobbanásáért pedig láthatják, hogy a munkájuk, erőfeszítéseik célt érnek, nagyszerű életminőségben élhetnek az egykor PICi gyerekek. Az idén is dr. Grasselly Magdolna, a PIC részlegvezető főorvosa, az alapítvány kuratóriumi elnöke nyitotta meg az eseményt.
Zseboroszlán - VelemFotók: Szendi Péter
A Zseboroszlán Alapítvány jelentős adó 1 százalék felajánlást kap évről évre. A PICniken a szervezőknek ezt is volt módjuk megköszönni – ezúttal egy közös ebéd elfogyasztásával a Csűr vendéglőben. Igazi közösségi élmény, hogy ilyenkor egy asztalhoz ülhetnek – erről is beszélt a helyszínen Szita Szilvia, aki annak idején életre hívta az alapítványt. Szervezetük továbbra is a koraszülöttek minél jobb ellátásáért tesz Szombathelyen: aktuálisan inkubátor(ok) vásárlására gyűjtenek.