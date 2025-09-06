Ilyen volt idén a Zseboroszlán Alapítvány koraszülött PICnik-je: rengeteg fotót hoztunk

Sokan várták és sokan ott voltak, az időjárásra sem lehetett panasz – csupa ölelő-jó energiával telt meg bő fél napra a velemi üdülőfalu. A szervezők tapasztalatból tudják: a rendezvényre érkező gyerekek tevékenykedni szeretnek, ehhez térre, szabadtérre és jó időre van szükség. A szombati Zseboroszlán PiCnic-en volt állatsimogató és pónilovaglási lehetőség, kitelepült a Mond(M)óka fa játszótér.

A Zseboroszlán Alapítvány családi PICnikjére érkező gyerekek tevékenykedni szeretnek.

Fotó: Szendi Péter

Zseboroszlán Alapítvány koraszülött családi PICnik Velemben

Az elmaradhatatlan arcfestés, csillámtetkó és lufibohóc, a kosaras körhinta és a plakáton is beharangozott rengeteg buborék egy percre sem hagyta unatkozni az 1 évestől kisiskolás korú gyermekeket. Nagy Jonathan bűvész, illuzionista visszajáró vendége az eseménynek – vállalkozó kedvű kis és felnőtt nézői egy-egy trükk erejéig bűvészinasok lehettek.

A PICnik a PICi hősökön kívül szüleiknek és a Markusovszky-kórház koraszülöttrészlegén dolgozóknak is élmény és ajándék: előbbiek erőt meríthetnek egymás történeteiből, az utóbbiak, akik nap mint nap szakértelemmel és szívvel-lélekkel küzdenek minden apró szív dobbanásáért pedig láthatják, hogy a munkájuk, erőfeszítéseik célt érnek, nagyszerű életminőségben élhetnek az egykor PICi gyerekek. Az idén is dr. Grasselly Magdolna, a PIC részlegvezető főorvosa, az alapítvány kuratóriumi elnöke nyitotta meg az eseményt.