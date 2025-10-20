Gyász
1 órája
Gyászol a 100 Tagú Cigányzenekar
A 100 Tagú Cigányzenekar közösségi oldalán osztotta meg a szomorú hírt, miszerint elhunyt szeretett zenésztársuk.
A bejegyzés szerint Lázár Éva a 100 Tagú Cigányzenekar csellóművésze, hosszú betegség után hétfőn elhunyt.
Éva nemcsak kivételes muzsikus, hanem kedves, mosolygós és lelkiismeretes ember volt, aki mindig szívvel-lélekkel szolgálta a zenét és zenekart. Emlékét hálával és szeretettel őrzik.
Isten adjon neki örök nyugodalmat és békességet.
