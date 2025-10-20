október 20., hétfő

Gyász

1 órája

Gyászol a 100 Tagú Cigányzenekar

Címkék#részvét#100 Tagú Cigányzenekar#gyász

A 100 Tagú Cigányzenekar közösségi oldalán osztotta meg a szomorú hírt, miszerint elhunyt szeretett zenésztársuk.

Vaol.hu

A bejegyzés szerint Lázár Éva a 100 Tagú Cigányzenekar csellóművésze, hosszú  betegség után hétfőn elhunyt.

Gyászol a 100 Tagú Cigányzenekar.
Gyászol a 100 Tagú Cigányzenekar.

Gyászol a 100 Tagú Cigányzenekar

Éva nemcsak kivételes muzsikus, hanem kedves, mosolygós és lelkiismeretes ember volt, aki mindig szívvel-lélekkel szolgálta a zenét és zenekart. Emlékét hálával és szeretettel őrzik.

Isten adjon neki örök nyugodalmat és békességet.

