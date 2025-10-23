október 23., csütörtök

1956. évi forradalom: elismerések a nemzeti ünnep alkalmából – Vasiakat is kitüntetett a Belügyminiszter

Címkék#Pintér Sándor#Országos Rendőr-főkapitányság#elismerés#1956-os forradalom

Vasi szakemberek is kaptak elismerést a nemzeti ünnepük alkalmából.

Vaol.hu

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter Nemzeti ünnepünk, az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének közelgő évfordulója alkalmából elismeréseket adott át 2025. október 21-én a Belügyminisztériumban. Mutatjuk a vasi díjazottakat. 

1956. évi forradalom
1956. évi forradalom: Pintér Sándor belügyminisztert vasi szakembereket is kitüntetett
Forrás: VN-archív


Miniszteri elismerő oklevelet vett át az 1956. évi forradalom alkalmából

DR. BÁTOR GYÖRGY, a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szemészeti Osztály osztályvezető főorvosa 

KOVÁCSNÉ TÖREKI ILDIKÓ, a Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola igazgatóhelyettesének, matematika-kémia szakos tanára

SÜTŐNÉ KONDOR LEONÓRA, a Gondviselés Háza – Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló osztályvezető ápolója

Országos Rendőr-főkapitányság központi ünnepségén a Körmendi Rendvédelmi Technikum két dolgozója is elismerésben részesült, szakterületén nyújtott kiemelkedő munkavégzéséért.

Az elismeréseket dr. Balogh János rendőr altábornagy, rendőrségi főtanácsos, országos rendőrfőkapitány adta át a Rendőrségi Igazgatási Központban.

Andor László rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsost, a Körmendi Rendvédelmi Technikum titkárságvezetőjét Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere festmény emléktárgy elismerésbe részesül.

Gicziné Németh Zsanett munkavállaló, oktató-könyvtáros, a Körmendi Rendvédelmi Technikum Tanulmányi Osztályának dolgozója, országos rendőr-főkapitányi elismerésben és jutalomban részesült,


 

