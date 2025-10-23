1956 hőseire emlékezett Szombathely: a szabadságért küzdők üzenete ma is él

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára és az elesett szombathelyi nemzetőrökre emlékeztek a vasi vármegyeszékhelyen csütörtökön délután. Az ünnepség a hagyományoknak megfelelően, a Jáki úti temetőben, Weltther Károly síremlékének megkoszorúzásával kezdődött, amit – katonai tiszteletadás mellett – az Országzászló felvonása követett a Március 15-e téren.

1956 hőseire emlékezett Szombathely

Fotó: Cseh Gábor

–’56-nak is, mint a legtöbb történelmi eseménynek, ezer arca van, megítélése ma már azonban nem vitatott. A forradalom és szabadságharc páratlan világtörténelmi szerephez juttatta Magyarországot – hangsúlyozta dr. Vigh Kálmán, történész-tanár az 56-osok terén az elesett szombathelyi nemzetőrök emlékére mondott ünnepi beszédében. Az 56-os hősök tudták, hogy a szabadság nem magától értetődő, hanem egy olyan érték, amiért küzdeni kell, olyan államot akartak, ami ezt meg is őrzi. Nem sikerült, de azt megmutatták, hogy embertelenséggel nem lehet megtörni egy nemzetet. ’56 egyik üzenete a remény, ami megtörtént ezen az őszön, azt nem felejthetjük el. Elhangzott, a magyarok akkor egy világhatalom ellen emelték fel szavukat.