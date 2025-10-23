7 órája
1956 hőseire emlékezett Szombathely: a szabadságért küzdők üzenete ma is él
Koszorúzással, zászlófelvonással és ünnepi közgyűléssel tisztelegtek az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt Szombathelyen. Az 56-osok terén dr. Vigh Kálmán, történész-tanár, a városházán pedig dr. Nemény András polgármester mondott ünnepi beszédet.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára és az elesett szombathelyi nemzetőrökre emlékeztek a vasi vármegyeszékhelyen csütörtökön délután. Az ünnepség a hagyományoknak megfelelően, a Jáki úti temetőben, Weltther Károly síremlékének megkoszorúzásával kezdődött, amit – katonai tiszteletadás mellett – az Országzászló felvonása követett a Március 15-e téren.
–’56-nak is, mint a legtöbb történelmi eseménynek, ezer arca van, megítélése ma már azonban nem vitatott. A forradalom és szabadságharc páratlan világtörténelmi szerephez juttatta Magyarországot – hangsúlyozta dr. Vigh Kálmán, történész-tanár az 56-osok terén az elesett szombathelyi nemzetőrök emlékére mondott ünnepi beszédében. Az 56-os hősök tudták, hogy a szabadság nem magától értetődő, hanem egy olyan érték, amiért küzdeni kell, olyan államot akartak, ami ezt meg is őrzi. Nem sikerült, de azt megmutatták, hogy embertelenséggel nem lehet megtörni egy nemzetet. ’56 egyik üzenete a remény, ami megtörtént ezen az őszön, azt nem felejthetjük el. Elhangzott, a magyarok akkor egy világhatalom ellen emelték fel szavukat.
Megemlékezés Szombathelyen - 2025 október 23.Fotók: Cseh Gábor
A szemerkélő eső és a sokszor viharos széllökések ellenére az emlékezők végig kitartottak, néhányan a városházán 18 órakor megtartott ünnepi közgyűlésen is rész vettek, ahol dr. Nemény András polgármester mondott beszédet, előtte azonban Balogh János és Szabó Róbert Endre, a Weöres Sándor Színház színészei adtak ünnepi műsort.
A polgármester beszédében hangsúlyozta, 35 évvel ezelőtt nem véletlenül éppen ezen a napon alakult meg a szombathelyi önkormányzat, értékválasztás volt ez. „A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem” – idézte Bibó Istvánt a polgármester, majd rámutatott, a politika emberi hangja az önkormányzat. Az isten haza család és a szabadság, egyenlőség, testvériség nem egymást kizáró, hanem egymást erősítő fogalmak, amelyek jelen voltak a kilencvenes években is. Az 56-osok és a 90-esek, akik valódi demokraták voltak, már megtették a dolgukat, most rajtunk a sor, mert a szabadságért küzdeni kell – hangsúlyozta.