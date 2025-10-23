22 perce
1956 októbere Vasváron - 69 éve tört ki az 1956-os forradalom (fotók)
1956-ban a Vas megyei városokat október 25-ét követően kerítette hatalmába a forradalom. Fiatal értelmiségiek, munkások, nem egy közülük párttagsági könyvvel a zsebében, a budapesti események hatására állt a helyi mozgalom élére. 1956 októbere: mi történt Vasváron?
Először Szombathelyen, a megyeszékhelyen, azután a kisebb városokban, végül a falvakban került sor tüntetésekre, felvonulásokra. Vasváron is így történt. Október 28-án délelőtt 10 órakor a környező falvakból, Pácsonyból, Alsóújlakról, Nagymákfáról érkező diákok, munkások, parasztok körülbelül 200 főnyi csoportja csatlakozott a vasvári kultúrház udvarán összegyűlt helybeliekből álló tömeghez és a budapesti eseményeket tárgyalták. 1956 októbere: mi történt Vasváron?
1956 októbere: Budapesten kitört a forradalom - Mi történt Vasváron?
Puskás Sándor vasvári tanító a kultúrház lépcsőjéről ismertette a legfrissebb híreket, a Megyei Forradalmi Bizottság megalakulását, és felszólította a jelenlévőket, hogy javasoljanak személyeket a forradalmi szervezetbe.
A jelenlévők 32 tagú Nemzeti Bizottságot választottak, amelynek elnöke Puskás Sándor lett. Az elnök kijelentette, csak olyan kormányt támogatnak, amely a szovjet hadsereg kivonulását, az Államvédelmi Hatóság feloszlatását, a mezőgazdasági termékek beszolgáltatásának megszüntetését, a vallás- és személyes szabadságot, valamint a szabad választásokat megvalósítja.
A javaslatokat a jelenlévő tömeg hatalmas éljenzéssel fogadta. Sztálin, Lenin, Rákosi gipszszobrait, amelyek a kultúrházat díszítették, a gyűlés színe előtt: „ezek voltak a nép legnagyobb ellenségei” felkiáltással a lépcsőkhöz vagdosták és darabokra zúzták. A tömeg ezt követően a Fő térre vonult, ahol a hősi emlékműre nemzeti és gyászszalagokat kötöttek.
A Himnusz eléneklése után Horváth István orvostanhallgató elszavalta Petőfi Sándor Nemzeti dal című költeményét. Az „esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk” sorokat a tömeg kórusban szavalta az előadóval. Puskás Sándor elnök elismételte a Nemzeti Bizottság követeléseit.
Beszédét azzal fejezte be, hogy:
most legfontosabb a béke megőrzése, mert már épp elég vér folyt. Vasvár népe bizonyítsa be, hogy méltó önmagához, őrizze meg nyugodtságát és ne ragadtassa magát erőszakos cselekedetekre.
Ezt követően Papp Ernő Pécsett tanuló olaszfai egyetemi hallgató elszavalt egy hazafias verset, majd Vörösmarty Mihály Szózatának eléneklése után a tömeg békésen szétoszlott. A falusi forradalmi mozgalmak „koreográfiája” nagyjából ilyen metódus szerint zajlott le. A felvonulók így demonstrálták a diktatúrával szembeni érzéseiket.
