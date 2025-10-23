1956 októbere Vasváron - 69 éve tört ki az 1956-os forradalom (fotók)

Először Szombathelyen, a megyeszékhelyen, azután a kisebb városokban, végül a falvakban került sor tüntetésekre, felvonulásokra. Vasváron is így történt. Október 28-án délelőtt 10 órakor a környező falvakból, Pácsonyból, Alsóújlakról, Nagymákfáról érkező diákok, munkások, parasztok körülbelül 200 főnyi csoportja csatlakozott a vasvári kultúrház udvarán összegyűlt helybeliekből álló tömeghez és a budapesti eseményeket tárgyalták. 1956 októbere: mi történt Vasváron?

1956 októbere: Budapest, Clark Ádám tér, Műegyetemisták vonulnak a Széchenyi Lánchíd budai hídfőjénél a Bem József tér felé 1956. október 23-án.

Fotó: Fortepan/Horváth János és családja

1956 októbere: Budapesten kitört a forradalom - Mi történt Vasváron?

Puskás Sándor vasvári tanító a kultúrház lépcsőjéről ismertette a legfrissebb híreket, a Megyei Forradalmi Bizottság megalakulását, és felszólította a jelenlévőket, hogy javasoljanak személyeket a forradalmi szervezetbe.

A jelenlévők 32 tagú Nemzeti Bizottságot választottak, amelynek elnöke Puskás Sándor lett. Az elnök kijelentette, csak olyan kormányt támogatnak, amely a szovjet hadsereg kivonulását, az Államvédelmi Hatóság feloszlatását, a mezőgazdasági termékek beszolgáltatásának megszüntetését, a vallás- és személyes szabadságot, valamint a szabad választásokat megvalósítja.

A javaslatokat a jelenlévő tömeg hatalmas éljenzéssel fogadta. Sztálin, Lenin, Rákosi gipszszobrait, amelyek a kultúrházat díszítették, a gyűlés színe előtt: „ezek voltak a nép legnagyobb ellenségei” felkiáltással a lépcsőkhöz vagdosták és darabokra zúzták. A tömeg ezt követően a Fő térre vonult, ahol a hősi emlékműre nemzeti és gyászszalagokat kötöttek.