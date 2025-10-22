október 22., szerda

Közeledik a jelentkezési határidő

1 órája

2026-os horgásznaptár: akár a te képed is bekerülhet!

Címkék#Vasi Vizeken#horgásznaptár#Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetség

Folytatva az előző évek nagysikerű hagyományát, idén is várja a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége a természet és horgászat szerelmeseinek fotóit, amelyek megmutatják a vasi tavak, folyók és azok élővilágának varázsát. Aki képet küld a 2026-os horgásznaptárba, ajándékot is kap.

Vaol.hu

Közeledik az év vége, készül a 2026-os horgásznaptár. A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége október 27-ig várja a fotókat. Különösen örülünk a családi horgászatot vagy gyermekhorgászokat megörökítő képeknek. 

Várják a fotókat a 2026-os horgásznaptárba
Várják a fotókat a 2026-os horgásznaptárba
Fotó: Patou Lauwers

2026-os horgásznaptár: Hogyan küldheted be a képeidet? 

A fotókat digitális JPG formátumban várják messengeren a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége FB oldalra, vagy e-mailben az [email protected] címre. 

Ne felejtsd el leírni mellé: 

a fotós nevét, 

elérhetőségét, 

a kép készítésének helyszínét. 

Beküldési határidő: 2025. október 27. (hétfő) 

Mit nyerhetsz? 

A kiválasztott fotók beküldői: 

Megkapják a 2026. évi Vas Vármegyei Horgásznaptár egy példányát, 

valamint egy 10.000 Ft értékű Vasi Vizeken ajándékutalványt, amely területi jegy vásárlására használható fel. 

 

