2026-os horgásznaptár: akár a te képed is bekerülhet!

Közeledik az év vége, készül a 2026-os horgásznaptár. A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége október 27-ig várja a fotókat. Különösen örülünk a családi horgászatot vagy gyermekhorgászokat megörökítő képeknek.

Várják a fotókat a 2026-os horgásznaptárba

Fotó: Patou Lauwers

2026-os horgásznaptár: Hogyan küldheted be a képeidet?

A fotókat digitális JPG formátumban várják messengeren a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége FB oldalra, vagy e-mailben az [email protected] címre.

Ne felejtsd el leírni mellé:

a fotós nevét,

elérhetőségét,

a kép készítésének helyszínét.

Beküldési határidő: 2025. október 27. (hétfő)

Mit nyerhetsz?

A kiválasztott fotók beküldői:

Megkapják a 2026. évi Vas Vármegyei Horgásznaptár egy példányát,

valamint egy 10.000 Ft értékű Vasi Vizeken ajándékutalványt, amely területi jegy vásárlására használható fel.