2 órája
2026-os horgásznaptár: akár a te képed is bekerülhet!
Folytatva az előző évek nagysikerű hagyományát, idén is várja a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége a természet és horgászat szerelmeseinek fotóit, amelyek megmutatják a vasi tavak, folyók és azok élővilágának varázsát. Aki képet küld a 2026-os horgásznaptárba, ajándékot is kap.
Közeledik az év vége, készül a 2026-os horgásznaptár. A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége október 27-ig várja a fotókat. Különösen örülünk a családi horgászatot vagy gyermekhorgászokat megörökítő képeknek.
2026-os horgásznaptár: Hogyan küldheted be a képeidet?
A fotókat digitális JPG formátumban várják messengeren a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége FB oldalra, vagy e-mailben az [email protected] címre.
Ne felejtsd el leírni mellé:
a fotós nevét,
elérhetőségét,
a kép készítésének helyszínét.
Beküldési határidő: 2025. október 27. (hétfő)
Mit nyerhetsz?
A kiválasztott fotók beküldői:
Megkapják a 2026. évi Vas Vármegyei Horgásznaptár egy példányát,
valamint egy 10.000 Ft értékű Vasi Vizeken ajándékutalványt, amely területi jegy vásárlására használható fel.