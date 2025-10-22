1 órája
'56 hőseire és áldozataira emlékeztek szerdán Kőszegen is - fotók
'56 hőseire és áldozataira emlékeztek szerdán Kőszegen is. Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár volt az ünnepi szónok az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 69. és a Magyar Köztársaság Kikiáltásának 36. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen.
'56 hőseire és áldozataira emlékeztek szerdán Kőszegen is
Batthyány-Strattmann László Díjat vehetett át szerdán a Vármegyeházán Tamásiné Bencsics Szilvia, a kőszegi dr. Nagy László EGYMI tanítója – elsőként őt köszöntötték a Jurisics-vár lovagtermében. Ezután Soltész Miklós szólt az egybegyűltekhez.
– Békésen, de határozottan indult az 1956-os forradalom a diktatúra ellen, és egy-két túlkapást leszámítva méltóságteljesen és békésen zajlott. A közös törekvések egyértelműek voltak: a diktatúra megszüntetése, a demokrácia visszaállítása, a politikai üldözöttek rehabilitálása és a politikai foglyok szabadon bocsátása. A forradalom nemes törekvéseit azonban október 25-én, a véres csütörtökön bosszulta meg az akkori kommunista hatalom – idézte fel. Majd Callmeyer Ferenc okleveles építészmérnök önéletrajzi könyvéből idézett, amelyben 1956. október 25-i saját élményeit és csodás megmenekülését írja le. (Az építészmérnök nevéhez fűződik a sortűz áldozatainak emléket állító „1956. október 25. – Véres Csütörtök-emlékmű” is Budapesten, a Kossuth téren.) Közelmúltunk történelmének epizódjaival vont párhuzamot a szónok, majd jelenünket jellemezte:
'56 hőseire és áldozataira emlékeztek szerdán KőszegenFotók: Szendi Péter
– A régi moszkoviták és követőik ma már brüsszeliták, akik saját hatalmukért nyugodtan lemondanak a nemzet szuverenitásáról, mert Brüsszel ezt várja tőlük. Nyugat-Európa és Brüsszel önző gazdasági érdekéért újabb megszálló migránshadsereget hívtak volna be az országba, cserébe egy kis simogatásért. A békét beáldozva ők is részt vesznek a háborús uszításban, Dobrevtől Magyar Péterig – cserében a mentelmi jog intézménye mögé bújhatnak. Madách üzenetét átírva: „Milliók kettő miatt” – mondta. Majd megköszönte mindazt, amit a kőszegiek tettek a forradalom leverése után. S megköszönte azt is, hogy olyan bátrak voltak 2006 őszét követően, hogy Kőszegen felállítottak egy emlékművet, amely méltóképpen állít emléket mind az áldozatoknak, mind a hősöknek, mind a befogadó osztrákoknak.
Az ünnepi programot a Concordia-Barátság Énekegyesület, a Budaker Gusztáv Zeneiskola AMI tanulói és a Dance Jam Táncegyüttes fellépése gazdagította.
A megemlékezést koszorúzás követte Tornay Endre András ’56-os Emlékoszlopánál, a Kethelyi úton Kőszeg Város Fúvószenekarának közreműködésével.