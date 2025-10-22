'56 hőseire és áldozataira emlékeztek szerdán Kőszegen is - fotók

'56 hőseire és áldozataira emlékeztek szerdán Kőszegen is. Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár volt az ünnepi szónok az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 69. és a Magyar Köztársaság Kikiáltásának 36. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen.

Fotó: Szendi Péter

Batthyány-Strattmann László Díjat vehetett át szerdán a Vármegyeházán Tamásiné Bencsics Szilvia, a kőszegi dr. Nagy László EGYMI tanítója – elsőként őt köszöntötték a Jurisics-vár lovagtermében. Ezután Soltész Miklós szólt az egybegyűltekhez.

Batthyány-Strattmann László Díjat kapott szerdán a Vármegyeházán Tamásiné Bencsics Szilvia: Kőszegen Soltész Miklós és Básthy Béla polgármester köszöntötte. Fotó: Szendi Péter

– Békésen, de határozottan indult az 1956-os forradalom a diktatúra ellen, és egy-két túlkapást leszámítva méltóságteljesen és békésen zajlott. A közös törekvések egyértelműek voltak: a diktatúra megszüntetése, a demokrácia visszaállítása, a politikai üldözöttek rehabilitálása és a politikai foglyok szabadon bocsátása. A forradalom nemes törekvéseit azonban október 25-én, a véres csütörtökön bosszulta meg az akkori kommunista hatalom – idézte fel. Majd Callmeyer Ferenc okleveles építészmérnök önéletrajzi könyvéből idézett, amelyben 1956. október 25-i saját élményeit és csodás megmenekülését írja le. (Az építészmérnök nevéhez fűződik a sortűz áldozatainak emléket állító „1956. október 25. – Véres Csütörtök-emlékmű” is Budapesten, a Kossuth téren.) Közelmúltunk történelmének epizódjaival vont párhuzamot a szónok, majd jelenünket jellemezte: