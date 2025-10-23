Az ’56-os hősök emlékét és a pesti forradalmár lányok bátorságát is felidézték Szentgotthárdon - fotók

Ökumenikus istentisztelettel kezdődött az '56-os ünnepi program a Nagyboldogasszony templomban. Megemlékezéssel és koszorúzással folytatódott: a Hősi emlékműnél V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő mondott beszédet.

1956: Emlékezés és tisztelgés a hősök előtt

Fotó: Novák Roland

Az ’56-os hősök emléke

– Ma, a szentgotthárdi hősi emlékmű előtt állva egyszerre érzem a múlt súlyát és a jelen felelősségét. Elképzelem, milyen lehetett Márai Sándornak, amikor 1956 decemberében, idegen földön, egyedül kellett szembenéznie a levert forradalom fájdalmával. Egyedül kellett benne megtalálnia a reményt, az erkölcsi útmutatást, a felelősség értelmét. A felelősség azóta sem lett kisebb. Hálát kell adnunk, hogy ezt ’56 örökségeképp mi már szabadon, itthon, közösségben viselhetjük, de a békében is ugyanolyan figyelmesen kell néznünk Magyarország arcát, mint elődeinknek – hangsúlyozta.

A forradalomnak hangja, arca, lelke is volt

1956-ról elmondta, nemcsak feljegyzések, de képek, hangfelvételek, videófelvételek is maradtak ránk. Figyelmeztetnek, hogy ennek a forradalomnak hangja, arca, lelke is volt. Szentgotthárdon is fellobbant a szabadság és a méltóság vágya. Az itt élők imával, segítséggel, emberséggel vették ki részüket a küzdelemből. Azzal folytatta: a forradalom lelke ma is itt van. Csak meg kell állnunk, hogy megérezzük. S meg kell kérdeznünk magunktól: ma milyen Magyarország arca?

– Én azt látom, ma Magyarország arca, mint egy szülőé, büszke, tiszta, törődő és aggódó is. Büszke ezeréves történelmünkre, gazdag hagyományainkra, a hányattatások során szerzett erősségeinkre és a nehéz időkben is megtartott hitünkre, önbecsülésünkre, értékrendünkre. Tiszta is. Ha bárki ránéz a nagyvilágból, láthatja őszinteségét, bátorságát, nemes törekvéseit. Törődő is ez az arc. Gondja van az itt élő családokra, gyerekekre, fiatalokra, idősekre, közösségekre, természeti és szellemi örökségünkre. És aggódó is. Mert ma is féltve őrködik békénk felett, önállóságunk felett, önazonosságunk, önrendelkezésünk felett – a szabadság felett, amiért az ’56-osok életüket adták

S figyelmeztetett: észre kell vennünk a kétarcúságot is, azt, amikor valaki saját értékrendünk követése helyett idegen keretektől és eszméktől várja a megoldást.