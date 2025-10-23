1 órája
Az ’56-os hősök emlékét és a pesti forradalmár lányok bátorságát is felidézték Szentgotthárdon - fotók
Szentgotthárd önkormányzata, az '56-os Szövetség Szentgotthárdi Szervezete és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület hívta a helyieket az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából tartott ünnepségre. "Az emberek '56-ban is tudták, hogy a szuverenitáshoz a külső függetlenség és a belső autonómia is szükséges," erre is kitért beszédében V. Németh Zsolt.
Ökumenikus istentisztelettel kezdődött az '56-os ünnepi program a Nagyboldogasszony templomban. Megemlékezéssel és koszorúzással folytatódott: a Hősi emlékműnél V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő mondott beszédet.
Az ’56-os hősök emléke
– Ma, a szentgotthárdi hősi emlékmű előtt állva egyszerre érzem a múlt súlyát és a jelen felelősségét. Elképzelem, milyen lehetett Márai Sándornak, amikor 1956 decemberében, idegen földön, egyedül kellett szembenéznie a levert forradalom fájdalmával. Egyedül kellett benne megtalálnia a reményt, az erkölcsi útmutatást, a felelősség értelmét. A felelősség azóta sem lett kisebb. Hálát kell adnunk, hogy ezt ’56 örökségeképp mi már szabadon, itthon, közösségben viselhetjük, de a békében is ugyanolyan figyelmesen kell néznünk Magyarország arcát, mint elődeinknek – hangsúlyozta.
A forradalomnak hangja, arca, lelke is volt
1956-ról elmondta, nemcsak feljegyzések, de képek, hangfelvételek, videófelvételek is maradtak ránk. Figyelmeztetnek, hogy ennek a forradalomnak hangja, arca, lelke is volt. Szentgotthárdon is fellobbant a szabadság és a méltóság vágya. Az itt élők imával, segítséggel, emberséggel vették ki részüket a küzdelemből. Azzal folytatta: a forradalom lelke ma is itt van. Csak meg kell állnunk, hogy megérezzük. S meg kell kérdeznünk magunktól: ma milyen Magyarország arca?
– Én azt látom, ma Magyarország arca, mint egy szülőé, büszke, tiszta, törődő és aggódó is. Büszke ezeréves történelmünkre, gazdag hagyományainkra, a hányattatások során szerzett erősségeinkre és a nehéz időkben is megtartott hitünkre, önbecsülésünkre, értékrendünkre. Tiszta is. Ha bárki ránéz a nagyvilágból, láthatja őszinteségét, bátorságát, nemes törekvéseit. Törődő is ez az arc. Gondja van az itt élő családokra, gyerekekre, fiatalokra, idősekre, közösségekre, természeti és szellemi örökségünkre. És aggódó is. Mert ma is féltve őrködik békénk felett, önállóságunk felett, önazonosságunk, önrendelkezésünk felett – a szabadság felett, amiért az ’56-osok életüket adták
S figyelmeztetett: észre kell vennünk a kétarcúságot is, azt, amikor valaki saját értékrendünk követése helyett idegen keretektől és eszméktől várja a megoldást.
Emlékezés és tisztelgés a hősök előtt - 2025., SzentgotthárdFotók: Novák Roland
A jó vezetőnek jó embernek is kell lennie
Az emberek 1956-ban is tudták, hogy a szuverenitáshoz a külső függetlenség és a belső autonómia is szükséges. Tudták, hogy ahhoz, hogy valaki jó vezető lehessen, egyszersmind jó embernek is kell lennie. Hittek abban, amilyennek Magyarország arcát látni akarták, és érezték, kik állnak ebben hitelesen mellettük. Ezért hallgattak oda Mindszenty bíborosra, aki arcát a személyes és közösségi kényszerek sodrában sem váltogatta. Ezért figyeltek oda az ’56-osok Nagy Imrére is, aki maga is végigjárta a belső átalakulás útját. Eljutott odáig, hogy vállalja a felelősséget, és élete árán is ki tudja mondani az igazságot: hogy az ellenforradalmiság vádja „az egész nemzet arculcsapása” volt. Végül arról beszélt: ma az egész világ, számtalan eszme, érték, egymásnak ellentmondó „igazság” versenyez a figyelmünkért. Meg kell találnunk azt a belső csendet, amiben egyértelmű, hogy merre kell fordítanunk az arcunkat. Ebben segíthet ’56.
Pesti lányok a színházban
A megemlékezésen a Szent Gotthárd Általános Iskola tanulói adtak műsort. Majd Pesti lányok címmel a Pannon Kapu Kulturális Egyesület színjátszóinak előadását láthatta a közönség a színházban. A színdarab az ’56-os forradalom és szabadságharc hősnői, Tóth Ilona, Wittner Mária és Sticker Katalin emlékét idézi meg. A darabot Hrabovszky Katinka rendezte.