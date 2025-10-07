A 90 éves Irén nénit köszöntötték Magyarlakon

Szabó Imrénét, a 90 éves Irén nénit köszöntötte Magyarlakon 90. születésnapja alkalmából Monek Dávid polgármester és dr. Markó László jegyző. A szépkorú asszony otthonában, derűs kedvvel fogadta látogatóit. Igaz, a járókeret néha (főleg odakint) már elkél, de ennek az egy évvel ezelőtti esés az oka.

90 éves lett Irén néni: Magyarlakon őt köszöntötték

Fotó: VN/Monek Dávid

Örömök 90 évesen

A sors fintora, hogy az esés után a szentgotthárdi rehabilitációs intézményben lábadozott és gyógyult Irén néni. Ott, ahol a munkás évek alatt több, mint három évtizedet dolgozott, az ottani konyha csapatát erősítve. Az esésig, az egy évvel ezelőtti időkben még biciklizett, el tudott menni rendszeresen templomba is. Most már óvatosabb, de gondozni nem kell. Igaz, családja vigyázza, figyel rá: lánya és veje, akikkel együtt él. És van négy unokája, illetve öt fiú dédunoka is, akik mind-mind örömöt adnak életébe, mindennapjaiba.

Isten éltesse még sokáig erőben, egészségben, szerető családja körében!

Ezeket olvasta már?