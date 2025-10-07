október 7., kedd

Amália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Isten éltesse!

1 órája

A 90 éves Irén nénit köszöntötték Magyarlakon

Címkék#90 éves#Monek Dávid#köszöntés#Magyarlak

Kilenc évtized, amiben voltak munkásévek is, de már régóta a pihenés és a család az első. Magyarlakon köszöntötték a 90 éves Irén nénit.

Gombos Kálmán

Szabó Imrénét, a 90 éves Irén nénit köszöntötte Magyarlakon 90. születésnapja alkalmából Monek Dávid polgármester és dr. Markó László jegyző. A szépkorú asszony otthonában, derűs kedvvel fogadta látogatóit. Igaz, a járókeret néha (főleg odakint) már elkél, de ennek az egy évvel ezelőtti esés az oka.

90 éves lett Irén néni: Magyarlakon őt köszöntötték
90 éves lett Irén néni: Magyarlakon őt köszöntötték
Fotó: VN/Monek Dávid

Örömök 90 évesen

A sors fintora, hogy az esés után a szentgotthárdi rehabilitációs intézményben lábadozott és gyógyult Irén néni. Ott, ahol a munkás évek alatt több, mint három évtizedet dolgozott, az ottani konyha csapatát erősítve. Az esésig, az egy évvel ezelőtti időkben még biciklizett, el tudott menni rendszeresen templomba is. Most már óvatosabb, de gondozni nem kell. Igaz, családja vigyázza, figyel rá: lánya és veje, akikkel együtt él. És van négy unokája, illetve öt fiú dédunoka is, akik mind-mind örömöt adnak életébe, mindennapjaiba.

Isten éltesse még sokáig erőben, egészségben, szerető családja körében!

Ezeket olvasta már?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu