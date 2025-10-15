90 éves lett Zsófi néni: Nagyrákoson köszöntötték

Kilencven évvel ezelőtt, 1935. október tizedikén született Nagyrákoson Takács Tiborné – akkor még Zakócs Zsófia néven. Egy tízgyermekes család utolsó tagjaként – nem meglepő, hogy sajnos már csak ő él közülük, 90 évesen. Tizenhét évesen, 1952 szentestéjének napján ment férjhez Takács Tiborhoz: hatvanhárom évnyi(!) házasság után, tíz évvel ezelőtt veszítette el őt. A kezdetekben még gazdálkodtak, de az nem bizonyult elegendőnek a megélhetéshez az ötvenes években. Így hát mindketten alkalmazottak lettek: Zsófi néni a Vasi Sütőipari Vállalat őriszentpéteri pékségében dolgozott; onnan ment nyugdíjba is.

90 éves nagyrákosi asszonyt köszöntöttek születésnapján

Fotó: Szendi Péter

A 90 éves szülinapon

Két lányuk született: Zsófia és Ibolya. A két lány négy unokával, ők pedig hét dédunokával örvendeztették meg a dédit. És figyelnek is rá: lányai és unokái naponta meglátogatják. És bár panaszkodik, hogy „itt fáj, ott fáj”, de időnként még a főzőkanalat is kézbe veszi – nem csak az unokák kedvéért, hiszen a sütés-főzés egyben a hobbija is.

Napra pontosan, születésnapján köszöntötte őt a település polgármestere, Németh Istvánné, aki elhozta a miniszterelnöki köszöntő oklevelet is. A virágcsokrot Major Gábor alpolgármester adta át, jelen volt Wind Ágnes falugondnok is, aki a település képviselője is – és nem mellesleg az ünnepelt unokája is.

