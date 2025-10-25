A legrosszabb vasi szállások, amiket jobb elkerülni

A legrosszabb vasi szállások keresésénél igazán rossz értékelésűeket alig találtunk, így szúrópróba szerűen olvastunk bele néhány értékelésbe. Néhány mégis hidegzuhanyként hatott.

A legrosszabb vasi szállások: a tisztaság, a zaj és a reggeli is gond volt

Forrás: Illusztráció/Freepik

A legrosszabb vasi szállások listája – ahol a 8-as értékelés sem garancia semmire

Egy sárvári hotel esetében az ételek minőségével és a tisztasággal is gondja volt sok vendégnek. Pókokról, hangyákról, csótányokról és a klíma hiányáról szólnak a beszámolók. Ezzel ellentétben a szálloda 8,3-as értékeléssel bír.

Szintén nem a bogárfóbiások kedvence az a körmendi szálloda, ahol zöld köpőlegyeket és a medence vízében úszó bogarakat találtak az ott megszállók. A medence vizének hőmérsékletét sem díjazták az egyébkén 8,3-as értékelésű szálláson.

Ugyancsak a bogarakkal akadtak gondjai egy kőszegi panzió vendégeinek, ők a pókok mellett büdösbogarakkal találkoztak. Mások a reggeli minőségével nem voltak elégedettek. Olyan is akadt, aki annyira csalódott, hogy egy éjszaka után inkább átfoglalt máshova. A panziót egyébként összességében 7,1-re értékelték a vendégek.

Egy szombathelyi hotelben az étkezésekkel volt a legtöbb probléma. Az egyik család, amikor reggel enni ment volna, reggelit nem találtak, cserébe, mint panaszában írta, két kolbászkát kaptak fejenként. A szállás egyébként 8,7-es értékeléssel bír.

Egy büki szálláshelyen egy lengyel értékelő szerint „a fürdőszobák állapota bosszúért kiált”, míg másoknak a zajjal volt problémájuk. Egyikük megemlíti, hogy az emeleti vendégeknek az ő nappalijukon keresztül kellett megközelíteniük a szobáikat az egyébként 7,3-as értékelésű vendégházban.

Két igazán rossz értékelésű apartmant találtunk, az egyiket Szombathelyen (2,7-es pontozással bír), a másikat Kőszegen (szintén 2,7-re értékelték a vendégek) – ezek esetében a legtöbbször az igénytelenséget írták problémának, másnak a szállásadó úgy mondta le a foglalását a Savaria Karnevál ideje alatt, hogy a pénzét nem kapta vissza és mivel Szombathely ilyenkor tele van látogatókkal, újat sem tudott foglalni.