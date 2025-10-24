október 24., péntek

A remény éltet! Nagyszabású akció indul László felkutatására

Szombaton és vasárnap közösségi összefogásban, nagyszabású kereső akciót szerveznek a hétfő este óta magáról életjelet nem adó László keresésére. A remény éltet - mondta a férfi testvére.

- A remény éltet - mondta Pálfi-Lukóczki Edina, László testvére, annak kapcsán, hogy szombaton és vasárnap nagyszabású kereső akció indul a családtag  felkutatására.  

Mint megtudtuk, szombaton délelőtt 10 órakor 8 helyszínen, azaz irányban indulnak el a kereső csapatok. Leginkább Szombathelyre és környékére koncentrálnak. Ám lesznek motorosok, akik messzebbre is eljutnak. Jelentkeztek olyan önkéntesek is, akik kutyákkal segítenek a keresésben.

- Számos bejelentést kaptunk a közösségi oldalon, illetve telefonon is, de sajnos eddig egyik sem vezetett eredményre - tette hozzá Edina. - Amit lehet megteszünk.

Az összehangolt keresést hétvégén, október 25–26-án rendezik meg. Közös összefogással több helyszínen, több csoportban és több hullámban indulnak keresni, hogy minél nagyobb területet átvizsgálhassanak. Mindenki, aki szeretne segíteni, csatlakozhat – akár néhány órára is most megteheti.A keresések különböző helyszínekről indulnak, így mindenki kiválaszthatja a lakóhelyéhez legközelebbi pontot.

Az ügy nagy figyelmet kapott a közösségi médiában, sokan megosztották, hogy keresik és még többen aggódtak érte. Ennek apropóján szerveztek egy eseményt, hogy közösen összefogva az eltűnt családapa nyomára bukkanhassanak. A Facebookon 

Lukóczki László keresése - közös összefogás Szombathelyen és környékén 

névvel hirdették meg az akciót.

Előzmény:

A 31 éves férfi október 20-án este 11 óra körül a Szombathelyi Puskás Tivadar utcából ismeretlen helyre távozott és azóta életjelet nem ad magáról, érzelmileg instabil állapotban lehet. A rendőrség elrendelte a körözését , kórházban nincs, de eddig semmilyen információ nem érkezett a hollétéről. A körözést elrendelő szerv a Vasvári Rendőrkapitányság. 

 

