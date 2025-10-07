Magyar katonák foglalták vissza a nagykanizsai repteret

Az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat keretein belül zajlik a Black Swan 2025 többnemzeti különleges műveleti gyakorlat - derült ki a Magyar Honvédség oldaláról.

A különleges műveleti kiképzési esemény a NATO ellenerőinek bevonásával zajlik, a gyakorlat célja, hogy Bulgária, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia erőiből álló Többnemzeti Különleges Műveleti Légi Osztag és a Különleges Műveleti Szárazföldi Osztag megszerezze a Mission Capable, vagyis műveletkész minősítést. A gyakorlat forgatókönyve szerint Nagykanizsán több kritikus infrastruktúra is található, kórház, repülőtér. A feladatban a baráti erőket a Magyar Honvédség 5. Bauer Gyula Területvédelmi Ezredének katonái adták.

A Zala vármegyei sármelléki repülőtéren húszperces készenlétben lévő Gyorsreagálású Erők (Quick Reaction Forces - QRF) értesültek az infrastruktúrát ért támadásról, de nem tudták pontosan, hogy melyiket támadták meg. A térsgében egy Skylark drón segítségével végeztek felderítést, ezzel megállapították, hogy melyik objektumot érte támadás, majd a Többnemzeti Különleges Műveleti Légi Osztag megkezdte a repülőtér visszafoglalását a Különleges Műveleti Szárazföldi Osztaggal együtt. Velük párhuzamosan a helyszínre érkezett az egészségügyi biztosítás és a tűzszerészek is. A repülőtér visszafoglalására légi és szárazföldi úton érkezetek a katonák és hosszas küzdelem után sikerült visszavenniük a repteret.