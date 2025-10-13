Együtt a múltért és a jövőért - Az idősek napját ünnepelték Tokorcsban

Tokorcson évtizedes hagyomány, hogy az idősek napja alkalmából meghívják, megvendégelik a 65 éven felülieket egy kötetlen beszélgetésre, találkozóra. Idén sem volt ez másként. Ágh Péter Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője éppen délben érkezett. S ha már ott volt, besegített az ebéd körüli teendőkbe.

Közös ügyünk: Tokorcs! - közölte Ágh Péter

Fotó: Koszorú Mihály

Ágh Péter jó hírekkel érkezett Tokorcsra is

Tokorcson az időseket köszönthettük polgármester asszonnyal és a Magyar falu program legújabb támogatásáról is beszámolhattunk. Megtisztelő, hogy a résztvevők kiszolgálásába itt is besegíthettem. Közös ügyünk: Tokorcs! - közölte Ágh Péter.

Lengyelné Csizmazia Éva polgármestertől megtudtuk, a részvevő idősek jól érezték magukat, s ahogy ilyenkor lenni szokott a fényképek is előkerültek. Könnyes szemekkel állapították meg, milyen sokan nincsenek már köztük.

- A Magyar falu program pályázatán hétszázezer forintot nyert el falunk – tájékoztatott a polgármester. - A faluházban és környékén a kamerarendszert építhetjük ki. Tokorcs lapvetően nyugodt falu, és szeretnénk ha ez a jövőbe is így maradna. Ezt erősítené a kamerarendszer.