Emlékek és mosolyok: így ünnepeltek az idősek Csényén

Aki csak tehette részt vett az idősek napi rendezvényen Csényén, az idei rendezvényen hetvenen gyűltek össze. Voltak olyan is, akik év közben nem nagyon mozdulnak ki, de ezt az alkalmat ők sem hagyták ki. Előkerültek a régi emlékek, a fiatalság, kivel, mit történt. S persze az is, kinek született unoka, történt házasság a családban, és megemlékeztek mindazokról, akik év közben hunytak el.

Ágh Péter országgyűlési képviselő mellett Králl Csaba polgármester

Fotó: Koszorú Mihály

Az idősek napi rendezvényen részt vett Ágh Péter, Észak-Vas Vármegye országgyűlési képviselője is.

Králl Csaba Csénye polgármestere elmondta, az erkölcsi elismerés mellett, a lehetőségeihez mértan anyagilag is igyekeznek támogatni az időseket. Idén is pénzbeli juttatást kaptak. Mindenkinek jól jön ez a plusz összeg.