Hála és tisztelet a szépkorúaknak – meghitt ünneplés Nemescsóban

Nemescsóban, a település szépkorú lakóit köszöntöttük. Jó volt együtt lenni! - közölte Ágh Péter, Észak-Vas Vármegye országgyűlési képviselője, miután részt vett Horváthné Nagy Viktória és Fatalin Martin önkormányzati képviselők készítette vacsora felszolgálásában.

Ágh Péter, Észak-Vas Vármegye országgyűlési képviselője segédkezett a vacsora felszolgálásában

Fotó: Koszorú Mihály

A pénteken megtartott idősek napján harmincan vettek részt. Szerdahelyi Bánó Irén, Nemescsó polgármestere nem is büszkeséggel mesélte lapunknak, hogy egy évvel ezelőtt megvalósult a nagy álma, a nyugdíjas klub létrehozása. Az összejövetelt minden hónap első hétfőjén tartják.

- Most szombaton azonban egy különleges napra gyűltünk össze – egy olyan alkalomra, amikor kifejezhetjük hálánkat, tiszteletünket és szeretetünket azok iránt, akik előttünk jártak az élet útján – fogalmazott köszöntőjében Szerdahelyi Bánó Irén. - Akik példát mutattak, akik dolgoztak, neveltek, tanítottak, és akik ma is, bölcsességükkel és jelenlétükkel gazdagítják mindennapjainkat. Az idő nemcsak éveket jelent, hanem tapasztalatot, türelmet, megértést és szeretetet is. Az önök élete egy könyv, tele emlékekkel, tanulságokkal, örömökkel és nehézségekkel.