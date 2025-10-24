Ágh Péter is köszöntötte az időseket

Ágh Péter, Észak-Vas Vármegye országgyűlési képviselője októberben is folyamatosan keresi fel választókörzetének településeit. A napokban Bögötön az idősek napján, Hencsei Tamással közösen köszöntötték az időseket. Kiemelte, milyen dolgos életút áll mögöttük, és mennyi mindent tanulhattak, tanulhatnak a helyiek.

Ágh Péter, a bögöti idősek napján

Fotó: Koszorú Mihály

A bögötiek éppen egy hónappal ezelőtt találkoztak Ágh Péterrel, amikor az országgyűlési képviselő meghívására a Parlamentben jártak.