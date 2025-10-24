Közösség
1 órája
Ágh Péter is köszöntötte az időseket
Ágh Péter, Észak-Vas Vármegye országgyűlési képviselője októberben is folyamatosan keresi fel választókörzetének településeit. A napokban Bögötön az idősek napján, Hencsei Tamással közösen köszöntötték az időseket. Kiemelte, milyen dolgos életút áll mögöttük, és mennyi mindent tanulhattak, tanulhatnak a helyiek.
A bögötiek éppen egy hónappal ezelőtt találkoztak Ágh Péterrel, amikor az országgyűlési képviselő meghívására a Parlamentben jártak.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre