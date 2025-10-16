Ágh Péter köszöntötte az új polgármestert

- Meglátogattuk Nemesládony új polgármesterét, Kancsérné Balogh Adriennt. Beszámolhattunk a Magyar falu program új nyertes pályázatáról, amelyen a település játszótér kialakítására nyert támogatást – közölte Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője.

Kancsérné Balogh Adrienn polgármester, valamint Ágh Péter országgyűlési képviselő

Fotó: Koszorú Mihály

Ágh Péter Nemesládonyba is jó hírrel érkezett

Kancsérné Balogh Adrienn kiemelte, a játszótér felújítása időszerű volt. A kerítést már korábban kicserélték, most pedig a játszóeszközök következnek. Lesz hinta, homokozó, libikóka, parkosítást. Örömünkre sok gyermeket nevelő család él nálunk, biztosra vehető, hogy nagy sikere lesz az új játszótérnek.

Azt, hogy mindez megvalósulhat, nagyban köszönhető az előző faluvezető Rubóczkiné Börczy Viktória munkájának, illetve Ágh Péter közbenjárásának.

Nemesládonyban azért kellett időközi polgármester-választást tartani, mert az előző polgármester 2025. július 4-én lemondott tisztségéről.