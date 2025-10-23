1 órája
Ágh Péter: Minden magyart összeköt október 23-a (fotók)
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából október 22-én tartották a városi megemlékezést Sárváron, amely a köztemetőben kezdődött. Majd a Kossuth téren Ágh Péter országgyűlési képviselő ünnepi beszédével folytatódott.
Sárvár Város Önkormányzata képviseletében Dr. Máhr Tivadar alpolgármester és dr. Bankits László aljegyző helyezte el a tisztelgés koszorúját először Török István mártír, a győri forradalmi események résztvevőjének sírjánál a családtagok jelenlétében. Majd Mezőfi Géza rendőrtiszt, ’56-os forradalmár sírjánál tisztelegtek leányával, Szélesiné Mezőfi Ágnessel és Óra Krisztián plébánoshelyettessel együtt. A megtorlás idején Sárvár környékén menekülő és agyonlőtt diákok, Sándor Béla és Bognár Gábor ’56-os mártírok sírjánál is lerótta kegyeletét Dr. Máhr Tivadar és dr. Bankits László. Végezetül pedig - az ’56-os forradalom sárvári eseményei során elhunyt - ifjú Fórizs László nemzetőr sírjánál koszorúztak. A megemlékezés az ’56-os hősök emléktáblájánál folytatódott, ahol Ágh Péter országgyűlési képviselő, Dr. Máhr Tivadar alpolgármester és dr. Bankits László aljegyző helyezte el az emlékezés koszorúját a Sárvári Koncertfúvószenekar közreműködésével.
Akik mindig kiálltak a Haza ügye mellett
Az ünneplők a Kossuth téren gyülekeztek, ahol a Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola tanárai adtak ünnepi műsort, majd Ágh Péter országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet, aki kiemelte, hogy október a sárvári hősök hónapja.
„Ehhez az időszakhoz a város több kiemelkedő személyisége köthető. Olyanok, akik egykor ugyanolyan hétköznapi hús-vér emberek voltak, mint mi. De életükkel, szerepvállalásukkal: a közös történelmünk részei lettek. Ilyen volt a törökverő Nádasdy Ferenc hadvezér, a „Fekete bég”, aki 470 évvel ezelőtt 1555-ben itt született, október 6-án. Ehhez az októberi naphoz kötődik a város másik hőse, Batthyány Lajos mártír miniszterelnök, Sárvár első országgyűlési képviselője, aki előtt az egész ország fejet hajt.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztek SárváronFotók: Benkő Sándor
Minden magyart összeköt október 23-a, Sárvár akkori hősei pedig megerősítenek minket hazaszerető és lokálpatrióta tudatunkban. Október tehát a sárvári hősök hónapja. Olyan hősök elevenednek meg előttünk, akik a kor kihívásai közepette mindig kiálltak a Haza ügye mellett. Kiálltak a nemzetért, a szuverenitásunkért, a magyar jövőért. A város polgárai büszkék lehetnek gazdag történelmükre, amelyben az ’56-os sárvári hősök is kiemelt szerepet vállaltak. Tisztelettel tekintünk így Abai plébánosra, a gyárak, üzemek és a vasút dolgozóira.
– mondta Ágh Péter.
Ágh Péter: Nekünk is ezen az úton kell tovább haladni
Az országgyűlési képviselő felelevenítette az ’56-os forradalom sárvári eseményeit, Abai Imre plébános vértanúságát is.
„Nekünk is ezen az úton kell tovább haladni. ’56 hősei a szabad Magyarországért küzdöttek, amely számunkra már valósággá vált. Nekünk, mai nemzedékként együtt kell építenünk ezt a Hazát békében és biztonságban a jövő magyarjainak.
Ez a nemzeti ünnep itt Sárváron arra is alkalmat kínál, hogy közösen éljük meg a magyarságunkat, együtt a büszkeségünket, közösen az összetartozásunkat. Ez a nap arra is jó alkalom, hogy szemünket arra irányítsuk, hogy mindannyiunkat több köt össze, mint amennyi szétválaszt. Láthatjuk, hogy mennyi viszálykodás és feszültség van most a nagyvilágban. Biztos vagyok azonban abban, hogy mi nyugodt hétköznapokat szeretnénk, még akkor is, ha néha mást sugall mindaz, ami körbevesz minket.
Egy ilyen városban, mint Sárvár, ahol még számítanak a személyes kapcsolatok, ahol sokszor kedves ismerősként tekinthetünk a másikra, ahol közös nevezőt ad a város iránti büszkeség, érdemes mindig azt keresnünk, ami összeköt.
Saját nagyszüleim ötvenhatos történetei alapján is tudom, hogy az akkori magyarok a törődő szeretetet és az összefogást tartották a legfontosabbnak a nemzettársaikkal kapcsolatban. A sárváriak is talán ennek szellemében imádkoztak együtt, itt ezen a téren 56-ban. Arra bátorítok mindenkit, hogy mi is higgyünk továbbra is a szeretet és az összefogás erejében.
– zárta ünnepi gondolatait Ágh Péter.
- A megemlékezés végén az önkormányzat, pártok, civil szervezetek és iskolák képviselői helyezték el az emlékezés koszorúit Abai Imre ’56-os mártír plébános emléktáblájánál.
