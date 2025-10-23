Ágh Péter: Minden magyart összeköt október 23-a (fotók)

Sárvár Város Önkormányzata képviseletében Dr. Máhr Tivadar alpolgármester és dr. Bankits László aljegyző helyezte el a tisztelgés koszorúját először Török István mártír, a győri forradalmi események résztvevőjének sírjánál a családtagok jelenlétében. Majd Mezőfi Géza rendőrtiszt, ’56-os forradalmár sírjánál tisztelegtek leányával, Szélesiné Mezőfi Ágnessel és Óra Krisztián plébánoshelyettessel együtt. A megtorlás idején Sárvár környékén menekülő és agyonlőtt diákok, Sándor Béla és Bognár Gábor ’56-os mártírok sírjánál is lerótta kegyeletét Dr. Máhr Tivadar és dr. Bankits László. Végezetül pedig - az ’56-os forradalom sárvári eseményei során elhunyt - ifjú Fórizs László nemzetőr sírjánál koszorúztak. A megemlékezés az ’56-os hősök emléktáblájánál folytatódott, ahol Ágh Péter országgyűlési képviselő, Dr. Máhr Tivadar alpolgármester és dr. Bankits László aljegyző helyezte el az emlékezés koszorúját a Sárvári Koncertfúvószenekar közreműködésével.

Emlékezés az 1956-os forradalom és szabadségharcra: Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője mondott beszédet Sárváron

Fotó: Benkő Sándor

Akik mindig kiálltak a Haza ügye mellett

Az ünneplők a Kossuth téren gyülekeztek, ahol a Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola tanárai adtak ünnepi műsort, majd Ágh Péter országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet, aki kiemelte, hogy október a sárvári hősök hónapja.

„Ehhez az időszakhoz a város több kiemelkedő személyisége köthető. Olyanok, akik egykor ugyanolyan hétköznapi hús-vér emberek voltak, mint mi. De életükkel, szerepvállalásukkal: a közös történelmünk részei lettek. Ilyen volt a törökverő Nádasdy Ferenc hadvezér, a „Fekete bég”, aki 470 évvel ezelőtt 1555-ben itt született, október 6-án. Ehhez az októberi naphoz kötődik a város másik hőse, Batthyány Lajos mártír miniszterelnök, Sárvár első országgyűlési képviselője, aki előtt az egész ország fejet hajt.