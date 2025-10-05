október 5., vasárnap

Gesztenyefesztivál a pincesoron

Őszi ízek és közösségi élmények Cákon

Cák ősszel is pezsgő életet él. A hétvégén a sült gesztenye illata járta be a pincesport. A kézműves vásár és a közösség ereje ismét megmutatta, miért különleges ez az értékőrző falu – fogalmazott Ágh Péter.

Horváth László

Mozgalmasan telnek az őszi hétvégék Cákon. Szeptember végén a pincesoron tartották a Nyitott Porta Napok megnyitóját. Akkor több mint 30 családi gazdaság nyitotta meg kapuit az érdeklődők. Most hétvégén pedig a gesztenyés gasztro fesztiválra gyűltek össze. Ágh Péter Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője elmondta, a mostani fesztivál is megmutatta, hogy Cák egy értékőrző, közösségépítő falu, amely egyedi karakterét sokak számára vonzó módon mutatja be újra és újra. 

Ágh Péter
Tóth Szabolcs Cák polgármestere, valamint Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője
Fotó: Koszorú Mihály

Ágh Péter is kilátogatott a forgatagba

- Kis faluban lakunk, a rendezvényeinket úgy szervezzük, hogy magunkat is megmutassuk - mondta Tóth Szabolcs, Cák polgármestere. - A hétvégi fesztiválon is élének forgatag, népi ételek, színek, ízek jelentek meg. Az egyik cáki családnak van egy nagyobb gesztenyése. Így idén is a sült gesztenye illata járta be a pincesort.

A gasztronómiai élmények, kézműves vásár és színes kulturális programok várták az érdeklődőket. Mint arról korábban lapunkban beszámoltunk, a fesztivál célja, hogy minden látogató megtalálja a számára legérdekesebb programot, legyen szó hagyományos népzenéről, modern koncertekről vagy gyermekprogramokról.

A vasárnapi borús időjárás sem tudta kedvét venni a kilátogatóknak. A Klapka Kishuszár Egyesület mini pónifogattal jelent meg, míg a Kőszeg és Kőszeghegyaljai Nagycsaládos Csoport kézműves foglalkozást tart a könyvtárban.

A polgármestertől megtudtuk, idén is havi rendszerességgel tartották meg a pincesori pikniket.

 

