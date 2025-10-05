Őszi ízek és közösségi élmények Cákon

Mozgalmasan telnek az őszi hétvégék Cákon. Szeptember végén a pincesoron tartották a Nyitott Porta Napok megnyitóját. Akkor több mint 30 családi gazdaság nyitotta meg kapuit az érdeklődők. Most hétvégén pedig a gesztenyés gasztro fesztiválra gyűltek össze. Ágh Péter Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője elmondta, a mostani fesztivál is megmutatta, hogy Cák egy értékőrző, közösségépítő falu, amely egyedi karakterét sokak számára vonzó módon mutatja be újra és újra.

Tóth Szabolcs Cák polgármestere, valamint Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője

Fotó: Koszorú Mihály

Ágh Péter is kilátogatott a forgatagba

- Kis faluban lakunk, a rendezvényeinket úgy szervezzük, hogy magunkat is megmutassuk - mondta Tóth Szabolcs, Cák polgármestere. - A hétvégi fesztiválon is élének forgatag, népi ételek, színek, ízek jelentek meg. Az egyik cáki családnak van egy nagyobb gesztenyése. Így idén is a sült gesztenye illata járta be a pincesort.

A gasztronómiai élmények, kézműves vásár és színes kulturális programok várták az érdeklődőket. Mint arról korábban lapunkban beszámoltunk, a fesztivál célja, hogy minden látogató megtalálja a számára legérdekesebb programot, legyen szó hagyományos népzenéről, modern koncertekről vagy gyermekprogramokról.

A vasárnapi borús időjárás sem tudta kedvét venni a kilátogatóknak. A Klapka Kishuszár Egyesület mini pónifogattal jelent meg, míg a Kőszeg és Kőszeghegyaljai Nagycsaládos Csoport kézműves foglalkozást tart a könyvtárban.

A polgármestertől megtudtuk, idén is havi rendszerességgel tartották meg a pincesori pikniket.