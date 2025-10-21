október 21., kedd

Sokáig tegyenek még Kenyeriért!

Nótázással ért véget az idősek napja Kenyeriben. Ágh Péter, Észak-Vas Vármegye országgyűlési képviselője is köszöntötte a megjelenteket.

Horváth László

Ahogy az elmúlt években, így idén is októberben köszöntötték az időseket Kenyeriben. Horváth Zsolt polgármester köszöntőjében méltatta mindazon segítők munkáját, akik igyekeznek jobbá és szebbé tenni az idősek mindennapjait, életkörülményeit. Kiemelte, hogy a településen integrált szociális intézmény működik, illetve van falugondnoki szolgálat, és a civil szervezeteknek is sokat köszönhetnek. 

Ágh Péter
A megjelenteket Ágh Péter, Észak-Vas Vármegye országgyűlési képviselője is köszöntötte.
Fotó: Koszorú Mihály

A megjelent nyolcvan embert arra kérte egyúttal a polgármester, hogy ha tehetik vegyek részt a település más programjain is. - Az nyugdíjas, idős emberek végigdolgozták az életüket. Sokat tettek kenyeriért, de bízom benne, fogy tenni is fognak. Ehhez sok erőt kívánok – tette hozzá a polgármester.

A vacsora alatt Perlaki György harmonikazenéje szólt. Az idősek napja pedig nótázással ért véget.

