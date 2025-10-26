október 26., vasárnap

Megdöbbentő

1 órája

Itt tart a tiszás "szeretetország" - Ágh Péter szüleinek küldött fenyegető üzenetet egy vasi képviselő

Címkék#tiszás#fenyegető üzenet#szeretetország#Ágh Péter

Gyűlölködő üzenetet kaptak Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselőjének szülei szerda este. Ágh Péter arról közösségi oldalán adott hírt.

Vaol.hu

„Nem szégyeled a mocskos pofád, hogy ilyen moslék gyereket csináltál” – így kezdődik az az üzenet, amit Ágh Péter szülei kaptak. Majd újabb helyesírási hibákkal tűzdelve úgy folytatódott a szöveg: „Remélem áprilisba bitófán lóg veled eggyüt”. 

Ágh Péter szülei
Ágh Péter szülei gyűlölködő üzenetet kaptak szerda este
Fotó: VN/Facebook


Gyűlölködő üzenetet kaptak Ágh Péter szülei 

Információink szerint a megdöbbentő hangvételű üzenetet az egyik vasi település megválasztott önkormányzati képviselője küldte, aki közösségi oldalán rendszeresen oszt meg tiszás posztokat, támogató céllal. 

Ágh Péter Facebook-oldalán a kép mellett annyit közölt: „Itt tart a tiszás “szeretetország”. Bejegyzésére pedig több, mint 200 hozzászólás érkezett. 
Takács Péter egészségügyi államtitkár úgy reagált: "Elég a gyűlöletterrorból! Remélem, feljelentitek az illetőt". 

Dukai Miklós, önkormányzati államtitkár pedig úgy fogalmazott:  „Éppen 1956. október 23-a volt az a nap amikor a magyar nép azt mondta, elég volt! Ma is aktuális, hogy az ilyen és ehhez hasonló megnyilvánulásokra azt mondjuk elég volt!

Lehet kulturáltan vitatkozni, lehet kulturáltan egyet nem érteni, de egyet nem lehet: a másik embert emberi mivoltában semmibe venni! Ágh Péter kitartás, veled vagyok és kedves szüleidnek is végtelen türelmet kívánok!

 – szögezte le Dukai Miklós. 

A tiszások verbális agressziója minden határt átlép 

Nem ez az első eset, hogy fenyegető üzenet címzettje Ágh Péter. Mint arról már beszámoltunk: “Oda lőjjetek” – szeptemberben, ráadásul Charlie Kirk halála után írta egy gyűlölködő arra a képre, amin az országgyűlési képviselő a szívére és a címerre mutatott. 

 

 

