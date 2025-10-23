Szabadság vándorai
2 órája
Ágh Péter: Találkozzunk ma a Békemeneten!
"Mi vagyunk a szabadság vándorai" - nemzeti lobogóval tette közzé a gondolatot Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője közösségi oldalán. A kormánypárti politikus videó bejegyzésében arra buzdított: Találkozzunk ma a Békemeneten! Itt megnézheti a videót.
