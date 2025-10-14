Újabb útszakasz újul meg Észak-Vasban

Mint arról beszámoltunk, Ágh Péter Észak-Vas Vármegye országgyűlési képviselője, valamint Györe Eszter Acsád polgármestere újabb fejlesztésről is egyeztetett: az Acsádból Meszlen felé vezető kanyar felújítását már el is kezdte a Magyar Közút.

Ágh Péter Észak-Vas Vármegye országgyűlési képviselője, valamint Györe Eszter Acsád polgármestere

Fotó: Koszorú Mihály

Ágh Péter segítséget nyújtott

Györe Eszter, Böröcz Miklós a Magyar Közút Vas Vármegyei Igazgatójának tájékoztatása alapján azt közölte, már tart az Acsádról Meszlen irányába haladva, Acsád külterületén lévő kanyar felújítása.

Megtudtuk, zajlik a 8636 jelű Acsád-Kőszeg összekötő út burkolatfelújítása két szakaszon: Nemescsó-Kőszegpaty között 1 kilométeres szakaszon és a Szombathely-Csepreg összekötő út keresztezése és Meszlen között 1,2 kilométer hosszban. Az építési szakasz közelében, Acsádról Meszlen irányába haladva egy évek óta rendkívül rossz állapotban lévő, kis sugarú ívben is burkolatjavítást végeznek a szakemberek. A több helyen felgyűrődött, repedezett burkolatot megmarták, majd az említett szakaszokon tervezett aszfaltozási munkák végeztével, két rétegben, összesen 8 centiméter melegaszfalt terítését végzik el várhatóan október végéig.

Györe Eszter egyúttal megköszönte Ágh Péter Acsád képviselőjének az új útburkolat felújításában nyújtott segítséget, illetve a Magyar Közútnak szakszerű munkát. Egyúttal arra kérjik a közlekedőket, hogy a munkálatok ideje alatt fokozott óvatossággal és figyelemmel közlekedjenek az érintett útszakaszon.