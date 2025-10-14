október 14., kedd

Helén névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Együttműködés

1 órája

Újabb útszakasz újul meg Észak-Vasban

Címkék#Györe Eszter#útszakasz#Ágh Péter#Acsád

Már tart az Acsádról Meszlen irányába haladva, Acsád külterületén lévő kanyar felújítása.

Horváth László

Mint arról beszámoltunk, Ágh Péter Észak-Vas Vármegye országgyűlési képviselője, valamint Györe Eszter Acsád polgármestere újabb fejlesztésről is egyeztetett: az Acsádból Meszlen felé vezető kanyar felújítását már el is kezdte a Magyar Közút. 

Ágh Péter
Ágh Péter Észak-Vas Vármegye országgyűlési képviselője, valamint Györe Eszter Acsád polgármestere
Fotó: Koszorú Mihály

Ágh Péter segítséget nyújtott

Györe Eszter, Böröcz Miklós a Magyar Közút Vas Vármegyei Igazgatójának tájékoztatása alapján azt közölte, már tart az Acsádról Meszlen irányába haladva, Acsád külterületén lévő kanyar felújítása. 

Megtudtuk, zajlik a 8636 jelű Acsád-Kőszeg összekötő út burkolatfelújítása két szakaszon: Nemescsó-Kőszegpaty között 1 kilométeres szakaszon és a Szombathely-Csepreg összekötő út keresztezése és Meszlen között 1,2 kilométer hosszban. Az építési szakasz közelében, Acsádról Meszlen irányába haladva egy évek óta rendkívül rossz állapotban lévő, kis sugarú ívben is burkolatjavítást végeznek a szakemberek. A több helyen felgyűrődött, repedezett burkolatot megmarták, majd az említett szakaszokon tervezett aszfaltozási munkák végeztével, két rétegben, összesen 8 centiméter melegaszfalt terítését végzik el várhatóan október végéig.

Györe Eszter egyúttal megköszönte Ágh Péter Acsád képviselőjének az új útburkolat felújításában nyújtott segítséget, illetve a Magyar Közútnak szakszerű munkát. Egyúttal arra kérjik a közlekedőket, hogy a munkálatok ideje alatt fokozott óvatossággal és figyelemmel közlekedjenek az érintett útszakaszon.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu