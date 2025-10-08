Agora: Oscar-díjas rendező a moziban, Mikulás a víztoronyban, sztárok a színpadon

Az Agora őszi-téli rendezvényeiről tartottak sajtótájékoztatót kedden délelőtt a sportházban. Horváth Soma kultúráért is felelős alpolgármester elmondta, december végéig közel 70 nagy és számos kísérő program várja az érdeklődőket. Az alpolgármester kiemelte még az ingyenes, de regisztrációhoz kötött Szent Márton-napi díjátadó gálát, amit november 8-án rendeznek meg és ahol a hagyományoknak megfelelően átadják a legfontosabb városi kitüntetéseket.

Számos programmal várja az érdeklődőket az Agora, az őszi-téli időszakban, derült ki a kedden délelőtt megtartott sajtótájékoztatón Fotó: Budai Dávid

Idén is számos koncerttel, színházi és egyéb előadással várják az év utolsó három hónapjában a látogatókat – hangsúlyozta Zsirai Dóra, az Agora kulturális szolgáltatások szakmacsoport vezetője, aki többek között Tommy Emmanuel gitárművész (november 18.), Charlie (november 24.), valamint a Kowalsky meg a Vega (november 28.) koncertjét emelte ki a színes műsorfolyamból, de érkezik a Grúz nemzeti balett előadása (november 19.), ahogyan az újévi operettgála (január 10.) is, ez utóbbiról, valamint a szintén az Agora szervezésében megvalósuló városi szilveszter részleteiről később adnak tájékoztatást.

Kiss Andrea, az Agora közösségi művelődési szakmacsoport vezetője elmondta, céljuk, hogy az őszi szünetben minél több programot nyújtsanak az érdeklődőknek, ezért öt napon keresztül délelőttönként, tematikus napokkal készülnek. Szó esett még a népszerű Világjáró sorozatról, ahol mindig egy-egy érdekes utazó történetét ismerheti meg a közönség és elhangzott az is, hogy a Mikulás ezúttal a víztoronyban várja majd a gyerekeket.

Agora: egymást érik a koncertek és az előadások

Mayer Rudolf, az Agora filmszínházi szakmacsoport vezetője bevezetésként az Emlékmű-dombon megrendezett nyári kertmoziról beszélt, ahol a helyszín különleges adottságainak köszönhetően, becslések szerint mintegy 8 ezer néző vett részt, létrehozva ezzel az ország legnagyobb kertmoziját. Jövőre várható a folytatás, most pénteken viszont Deák Kristóf Oscar-díjas filmrendező lesz a mozi vendége, akivel legújabb rendezése, az Egykutya című film után lesz beszélgetés, jövő szombaton pedig Ákos érkezik, akivel a róla szóló dokumentumfilm levetítése után lesz beszélgetés, de annyi előzetesen már most is kiderült, hogy a nyolcvanas években Ákos Szombathelyen katonáskodott.