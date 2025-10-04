Ágyneműhuzat hihetetlenül olcsón - Ezt ne hagyd ki!

Felfrissíthetjük ágyneműgarnitúránkat az október 6-ától induló akciónak köszönhetően. A Lidl reklámújságjában akadtunk a kedvező árú termékekre: matracot, négyévszakos paplant, lepedőt és szatén ágyneműhuzatot is kínálnak az áruházlánc boltjaiban hétfőtől.

Lidl áruházban hétfőtől újabb akció indul: hihetetlenül olcsó lesz az ágyneműhuzat!

A négyévszakos steppelt paplan (140x200 cm) hétfőtől 7999 forintért, a kispárna 1799 forintért lesz elérhető a Lidl üzleteiben. Az egyszemélyes mikroszálas szatén ágyneműhuzatot (1 db párnahuzat és 1 db paplanhuzat) 2999 forintért, a kétszemélyest 3999 forintért (2 db párnahuzat és 1 db paplanhuzat) kínálják.

Miért érdemes szatén ágyneműhuzatot választani?

"A szatén ágynemű nem csak fényűző szemet gyönyörködtető. A különböző anyagok sűrű szövése extra sima felületet biztosít, amely kellemes érzést nyújt a bőrön. A szatén emellett csodálatosan lélegző" - írja a kereskedelmi lánc honlapján.

Lepedő és pizsama is jó áron!

Gumis dzsörzélepedőt (különböző méretekben) 1999 - 2999 forintért választhatunk hozzá. Kedvező áron juthatunk új matrachoz is: a 7 zónás komfortmatrac (90x200x17 cm) ára 24.999 forint lesz.

Felnőtt pizsamát 2999 forintért, házipapucsot ugyancsak 2999 forintért tehetünk a kosarunkba hétfőtől. További információk az akcióval kapcsolatosan a Lidl reklámújságjában!