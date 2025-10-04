október 4., szombat

Ferenc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Akció hétfőtől

1 órája

Ágyneműhuzat hihetetlenül olcsón - Ezt ne hagyd ki!

Címkék#Lidl#paplanhuzat#reklámújságjában#szatén ágyneműhuzat#akció

Hétfőtől indul a Lidl új akciója. Rendkívül kedvező áron kínálják a szatén ágyneműhuzatot, a lepedőt, négyévszakos paplant, sőt, matracot is az áruházlánc boltjaiban.

Vaol.hu

Felfrissíthetjük ágyneműgarnitúránkat az október 6-ától induló akciónak köszönhetően. A Lidl reklámújságjában akadtunk a kedvező árú termékekre: matracot, négyévszakos paplant, lepedőt és szatén ágyneműhuzatot is kínálnak az áruházlánc boltjaiban hétfőtől. 

ágyneműhuzat
Lidl áruházban hétfőtől újabb akció indul: hihetetlenül olcsó lesz az ágyneműhuzat!

Hihetetlenül olcsón kínálják az ágyneműhuzatot!

A négyévszakos steppelt paplan (140x200 cm) hétfőtől 7999 forintért, a kispárna 1799 forintért lesz elérhető a Lidl üzleteiben. Az egyszemélyes mikroszálas szatén ágyneműhuzatot (1 db párnahuzat és 1 db paplanhuzat) 2999 forintért, a kétszemélyest 3999 forintért (2 db párnahuzat és 1 db paplanhuzat) kínálják. 

Miért érdemes szatén ágyneműhuzatot választani?

"A szatén ágynemű nem csak fényűző szemet gyönyörködtető. A különböző anyagok sűrű szövése extra sima felületet biztosít, amely kellemes érzést nyújt a bőrön. A szatén emellett csodálatosan lélegző" - írja a kereskedelmi lánc honlapján.

Lepedő és pizsama is jó áron!

Gumis dzsörzélepedőt (különböző méretekben) 1999 - 2999 forintért választhatunk hozzá. Kedvező áron juthatunk új matrachoz is: a 7 zónás komfortmatrac (90x200x17 cm) ára 24.999 forint lesz. 

Felnőtt pizsamát 2999 forintért, házipapucsot ugyancsak 2999 forintért tehetünk a kosarunkba hétfőtől. További információk az akcióval kapcsolatosan a Lidl reklámújságjában

 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu