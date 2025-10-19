2 órája
Az Ákos-portréfilm közönségtalálkozóján álló taps köszöntötte a főszereplőt
Az Ember maradj. Az Ákos-sztori. Eddig. című zenés portréfilmet! mutatták be szombat este a Savaria-moziban. Elkapkodták a jegyeket a 108 perces alkotásra, telt házas volt a vetítés, több generáció volt jelen, és szinte mindenki maradt a közönségtalálkozóra is Kovács Ákossal és Hábermann Jenő vezető producerrel.
Az egyedi képi világú film metszete az előadóművész, dalszerző, költő Ákos közel négy évtizedes pályájának. Madártávlatból ad egy képet az életéről és művészetéről, kezdve a Bonanza Banzai berobbanásától a szólókarrier csúcspontjain át a legszemélyesebb pillanatokig, és mindenkinek mond újat.
Ákos-portréfilm: közönségtalálkozó és vetítés
Kevesen mondhatják el magukról – Ákos ilyen –, hogy 37 éve a magyar zenei élet élvonalában van, korábbi zenekarával és a most is rendre megtöltik az előadótereket. Szombathely pedig kiváltságos helyzetben van: az október 16-i premier után az elsők között itt mutatták be a nyilvánosság előtt a filmet, jegyezte meg a beszélgetés elején Tanai Ibolya – ő kérdezte Kovács Ákost és Hábermann Jenőt. Előbbi érkezését álló tapssal ünnepelte a mozi közönsége, és tapsoltak már a vége főcím alatt is.
A közönség együtt rezdül a filmmel
Szó esett a film eddigi szép fogadtatásáról: a közönség együtt rezdül a filmmel, felnevetnek a poénokon, időnként feszült csend sűrűsödik. A film ötletéről is, ami Hábermann Jenőtől származik: a producer felidézte Ákossal való sorsfordító találkozásukat, azt hogy megismerte a zenész novelláit is. Ezekből született a Magunk maradtunk című rövidfilm – ő pedig az együtt töltött idő alatt egyre mélyebb képet kapott Ákosról, a rendezőről, a rendkívüli műveltségű, óriási munkabírású férfiről, akinek ráadásul elképesztő a szociális érzékenysége. Karizmatikus, professzionális, szerethető – sorolta Ákosról, aki első hallásra nem örült a róla készült film ötletének, ma azt mondja: megtisztelve érzi magát a végeredménytől. Kiváló rendező (Kriskó László), operatőr (Csincsi Zoltán) és vágó (Csillag Manó és Poós András) dolgozott az alkotáson, több mint 130 órányi nyersanyagból született meg a 108 perc.
"Az életem nyitott könyv azok előtt, akik értő szemmel olvassák"
A filmben ott vannak Ákos gyerekkori tárgyai, fotói, a falvédős jelenettől jutunk el az Ember maradj dal koncertfelvételéig – azok a tárgyak, a filmbéli jelenetek részben-egészben közösek a kortársaival. A filmben azt mondja magáról: különleges dolgok jutottak neki osztályrészül. A közönségtalálkozón úgy fogalmazott:
– Remélem, hogy a film nemcsak rólam szól, hanem egy korszakról, egy korosztályról, a dalok és a közönség egymásra találásáról és az ország rendszerváltástól számított 30-40 évéről is. Sok minden történt velünk – mondta. S azt is: – Az életem nyitott könyv azok előtt, akik értő szemmel olvassák. A dalokban, az írásaimban jelen vagyok. Nincs bennem keserűség, hiába bizonygatják egyesek. Engem szeret az Isten. Szép dolgom van. Tiszta tekintetű emberek ülnek velem szemben. Eljönnek a koncertjeimre. Ennél többet nem igazán kérhet az ember az élettől.
Végül annyit mondott: a filmből nézett mozit a közönség csinál majd. Akkor tud „lángra kapni”, ha a nézők elviszik magukkal, és elhoznak magukkal olyanokat, akik maguktól nem jönnének el.