Az Ákos-portréfilm közönségtalálkozóján álló taps köszöntötte a főszereplőt

Az egyedi képi világú film metszete az előadóművész, dalszerző, költő Ákos közel négy évtizedes pályájának. Madártávlatból ad egy képet az életéről és művészetéről, kezdve a Bonanza Banzai berobbanásától a szólókarrier csúcspontjain át a legszemélyesebb pillanatokig, és mindenkinek mond újat.

Telt ház és álló taps. Több generáció volt jelen az Ákos-portréfilm vetítésén és a közönségtalálkozón.

Fotó: KSZ

Ákos-portréfilm: közönségtalálkozó és vetítés

Kevesen mondhatják el magukról – Ákos ilyen –, hogy 37 éve a magyar zenei élet élvonalában van, korábbi zenekarával és a most is rendre megtöltik az előadótereket. Szombathely pedig kiváltságos helyzetben van: az október 16-i premier után az elsők között itt mutatták be a nyilvánosság előtt a filmet, jegyezte meg a beszélgetés elején Tanai Ibolya – ő kérdezte Kovács Ákost és Hábermann Jenőt. Előbbi érkezését álló tapssal ünnepelte a mozi közönsége, és tapsoltak már a vége főcím alatt is.

A közönség együtt rezdül a filmmel

Szó esett a film eddigi szép fogadtatásáról: a közönség együtt rezdül a filmmel, felnevetnek a poénokon, időnként feszült csend sűrűsödik. A film ötletéről is, ami Hábermann Jenőtől származik: a producer felidézte Ákossal való sorsfordító találkozásukat, azt hogy megismerte a zenész novelláit is. Ezekből született a Magunk maradtunk című rövidfilm – ő pedig az együtt töltött idő alatt egyre mélyebb képet kapott Ákosról, a rendezőről, a rendkívüli műveltségű, óriási munkabírású férfiről, akinek ráadásul elképesztő a szociális érzékenysége. Karizmatikus, professzionális, szerethető – sorolta Ákosról, aki első hallásra nem örült a róla készült film ötletének, ma azt mondja: megtisztelve érzi magát a végeredménytől. Kiváló rendező (Kriskó László), operatőr (Csincsi Zoltán) és vágó (Csillag Manó és Poós András) dolgozott az alkotáson, több mint 130 órányi nyersanyagból született meg a 108 perc.

Kovács Ákos, Hábermann Jenő és Tanai Ibolya

Fotó: KSZ

"Az életem nyitott könyv azok előtt, akik értő szemmel olvassák"

A filmben ott vannak Ákos gyerekkori tárgyai, fotói, a falvédős jelenettől jutunk el az Ember maradj dal koncertfelvételéig – azok a tárgyak, a filmbéli jelenetek részben-egészben közösek a kortársaival. A filmben azt mondja magáról: különleges dolgok jutottak neki osztályrészül. A közönségtalálkozón úgy fogalmazott:

– Remélem, hogy a film nemcsak rólam szól, hanem egy korszakról, egy korosztályról, a dalok és a közönség egymásra találásáról és az ország rendszerváltástól számított 30-40 évéről is. Sok minden történt velünk – mondta. S azt is: – Az életem nyitott könyv azok előtt, akik értő szemmel olvassák. A dalokban, az írásaimban jelen vagyok. Nincs bennem keserűség, hiába bizonygatják egyesek. Engem szeret az Isten. Szép dolgom van. Tiszta tekintetű emberek ülnek velem szemben. Eljönnek a koncertjeimre. Ennél többet nem igazán kérhet az ember az élettől.

Végül annyit mondott: a filmből nézett mozit a közönség csinál majd. Akkor tud „lángra kapni”, ha a nézők elviszik magukkal, és elhoznak magukkal olyanokat, akik maguktól nem jönnének el.