október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nemet mondanak a háborús tervekre

1 órája

Aláírásokat gyűjtött a Fidesz szombathelyi szervezete a piacon

Címkék#brüsszeli#FIDESZ-KDNP#Európa#Domus

Országos aláírásgyűjtést indított a Fidesz Brüsszel háborús stratégiája ellen. Szombat reggel a piacon a Fidesz Szombathelyi Szervezete arra biztatta az embereket, hogy döntsenek józanul és csatlakozzanak az aláírásgyűjtési akcióhoz.

Vaol.hu

– Ma kezdtük meg az aláírásgyűjtést, ami nagy érdeklődésre tart számot, már az első másfél órában sok aláírást begyűjtöttünk. Látjuk, hogy az emberek a háború ellen és a béke pártján állnak – mondta el a helyszínen lIlés Károly

Aláírásgyűjtés: a Fidesz Szombathelyi Csoportja a piacon
Aláírásgyűjtés: a Fidesz Szombathelyi Csoportja a standjuknál várt minden csatlakozót a szombathelyi piacon.
Fotó: Unger Tamás

Aláírásgyűjtés: nemet mondanak a háborús tervekre

A FIDESZ-KDNP szombathelyi csoportjának elnöke képviselőtársaival és aktivistákkal volt jelen a vásárcsarnokban. Mint mondta: az elkövetkezőkben folyamatosan jelen lesznek az utcákon, hétköznapokon a Fő téren és majd a Domus előtt, szombatonként a piacon. A szombathelyi Fidesz Facebook-oldalán közzéteszik majd az időpontokat.

Aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen – írta Orbán Viktor egy hete Facebook-bejegyzésében, miután hazatért a koppenhágai informális EU-s csúcstalálkozóról. A miniszterelnök úgy fogalmazott, minden erőre szükség lesz, hogy Magyarország kimaradjon a konfliktusból.

A Fidesz által indított aláírásgyűjtés múlt szombaton a pesterzsébeti piacon indult. Orbán Viktor kormányfő ott azt mondta:

– Van egy háborús terve Európának, amelynek része, hogy háborúba megyünk az oroszok ellen és odaadunk az ukránoknak mindent, amire szükségük van. Ebből nekünk ki kell maradnunk. Elmondta, minden olyan párt, amely Brüsszel-párti, az háborúpárti is egyben. Kubatov Gábor, a Fidesz alelnöke a múlt szombaton bejelentett aláíráskampány kapcsán arról beszélt, minél több aláírás gyűlik össze, annál nagyobb Magyarország védelme a brüsszeli tervekkel szemben. – Töltsük ki, álljunk ki együtt a béke mellett. Védjük meg Magyarországot a háborútól – mondta, majd kiemelte, hogy kétmillió aláírás a cél. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu