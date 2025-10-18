Aláírásokat gyűjtött a Fidesz szombathelyi szervezete a piacon

– Ma kezdtük meg az aláírásgyűjtést, ami nagy érdeklődésre tart számot, már az első másfél órában sok aláírást begyűjtöttünk. Látjuk, hogy az emberek a háború ellen és a béke pártján állnak – mondta el a helyszínen lIlés Károly.

Aláírásgyűjtés: a Fidesz Szombathelyi Csoportja a standjuknál várt minden csatlakozót a szombathelyi piacon.

Fotó: Unger Tamás

Aláírásgyűjtés: nemet mondanak a háborús tervekre

A FIDESZ-KDNP szombathelyi csoportjának elnöke képviselőtársaival és aktivistákkal volt jelen a vásárcsarnokban. Mint mondta: az elkövetkezőkben folyamatosan jelen lesznek az utcákon, hétköznapokon a Fő téren és majd a Domus előtt, szombatonként a piacon. A szombathelyi Fidesz Facebook-oldalán közzéteszik majd az időpontokat.

Aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen – írta Orbán Viktor egy hete Facebook-bejegyzésében, miután hazatért a koppenhágai informális EU-s csúcstalálkozóról. A miniszterelnök úgy fogalmazott, minden erőre szükség lesz, hogy Magyarország kimaradjon a konfliktusból.

A Fidesz által indított aláírásgyűjtés múlt szombaton a pesterzsébeti piacon indult. Orbán Viktor kormányfő ott azt mondta:

– Van egy háborús terve Európának, amelynek része, hogy háborúba megyünk az oroszok ellen és odaadunk az ukránoknak mindent, amire szükségük van. Ebből nekünk ki kell maradnunk. Elmondta, minden olyan párt, amely Brüsszel-párti, az háborúpárti is egyben. Kubatov Gábor, a Fidesz alelnöke a múlt szombaton bejelentett aláíráskampány kapcsán arról beszélt, minél több aláírás gyűlik össze, annál nagyobb Magyarország védelme a brüsszeli tervekkel szemben. – Töltsük ki, álljunk ki együtt a béke mellett. Védjük meg Magyarországot a háborútól – mondta, majd kiemelte, hogy kétmillió aláírás a cél.