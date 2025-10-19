Aláírásgyűjtés Kőszegen: beszédes videót osztottak meg

Brüsszel háborús stratégiája ellen indított országos aláírásgyűjtési akciót a Fidesz. Szombaton Vas vármegye több pontján is gyűjtötték az aláírásokat, Szombathely mellett Kőszegen is, ahol a Fidesz pultjától nem messze a Tisza Párt aktivistái is kitelepültek. Erről, illetve a két pult népszerűsége közötti különbségről posztolt közösségi oldalán Deák Dániel, politikai elemző.