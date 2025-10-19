Poszt
1 órája
Aláírásgyűjtés Kőszegen: beszédes videót osztottak meg
Forrás: Facebook/Deák Dániel
Brüsszel háborús stratégiája ellen indított országos aláírásgyűjtési akciót a Fidesz. Szombaton Vas vármegye több pontján is gyűjtötték az aláírásokat, Szombathely mellett Kőszegen is, ahol a Fidesz pultjától nem messze a Tisza Párt aktivistái is kitelepültek. Erről, illetve a két pult népszerűsége közötti különbségről posztolt közösségi oldalán Deák Dániel, politikai elemző.
Ezt ne hagyja ki!Nemet mondanak a háborús tervekre
Tegnap, 14:41
Aláírásokat gyűjtött a Fidesz szombathelyi szervezete a piacon
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre