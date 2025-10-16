Örökös Tagság-díjat kapott Alexa Károly, az Életünk folyóirat nyugalmazott főszerkesztője

A Magyar Írószövetség 80. születésnapi gálaestjén átadták az új Örökös Tagság okleveleket, a Hieronymus-díjat és idén először átadták a Magyar Írószövetség Mecénás-díját – tudjuk meg a Magyar Írószövetség közösségi oldalon közzétett bejegyzéséből. A gálaesten Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára tartott ünnepi beszédet. Az esten megjelenteket Erős Kinga, a Magyar Írószövetség elnöke köszöntötte. Megkérdeztük az Örökös Tagság-díjjal kitüntetett Alexa Károly József Attila- és Prima-díjas irodalom- és művelődéstörténészt, a Szombathely székhelyű, országos terjesztésű Életünk folyóirat nyugalmazott főszerkesztőjét, milyen érzésekkel vette át a díjat.

A Magyar Írószövetség 80. születésnapján Örökös Tagság-díjjal kitüntetett Alexa Károly - József Attila- és Prima-díjas irodalom- és művelődéstörténész. Fotó: FB/Bach Maté

- Az ember a díjat megköszöni, átveszi, hazaviszi, és kettős érzés lesz rajta úrrá. Egyfelől belekeveredik olyan nagy nevek közé, mint Kányádi Sándor, Csoóri Sándor vagy Juhász Ferenc – az örökkévalóság jegyében. Másfelől ez a véglegességről is szól, az utolsó felvonás egyik eleme – fogalmazott Alexa Károly. - Az írószövetség a 80. születésnapját ünnepli idén, pont annyi éves, ahány én. Ebből a nyolcvanból legalább ötvenet írószövetségi tagként éltem át, sőt: a nagy részét választmányi tagként.

Résztvevőként éltem át, ahogy a jelen történelemmé vált az írói világon belül.

Ott voltam a Kádár-rendszerből való kiszabadulásnál, részt vettem abban a „szabadság-mozgalomban”, ahogy a magyar társadalom erőre kapott.

Részt vettem azokon az írókonferenciákon, amelyeken Illyés Gyula, ahol a magyar nemzet ügyéről egész másképpen beszéltünk, mint ahogy a hatalom elvárta.

Részt vettem az írószövetség azon nagygyűlésein, ahol jelentős felszólalásokat tettünk, és 1956-ot számon kértük a pártvezetésen.

Hol csendesebben, hol hangoskodva törögettük fel azokat a zárakat, amelyek révén aztán kinyíltak a kapuk egy szabadabb világ felé.

Mozgolódtam a Mozgó Világnál – a főszerkesztő-helyettese voltam –, amíg meg nem szüntették.

Ezek akkor nagy dolgok voltak. Mára az irodalom szerepe mélyre csökkent – mondta el érdeklődésünkre Alexa Károly.

Alexa Károly hozzátette:

Ez elég furcsa, hiszen épp az irodalmi Nobel-díj célországa lettünk. Krasznahorkai László regényei, szövegei, írói modora a felfejthetőségnek olyan szintjén vannak, hogy közolvasmányként elképzelhetetlenek. Annyira messze került a közérdeklődés az irodalomtól, hogy ez a távolság szinte beláthatatlan. A Krasznahorkai László kitüntetése körüli vitába nem szólok bele, nem mondok se bűt, se bát. Annyit mondok, hogy tíz emberből nyolc soha a kezébe sem vette egy könyvét, vagy ha igen, le is tette, olyan mértékben felfejthetetlen. Most akkor mit kezdjünk ezzel az elismeréssel? Van egy ilyen érdekes összefüggés is, hogy a nemrégiben elhunyt Dobai Péternek – aki a Szabó István filmek szövegét írta – szerepe volt a Krasznahorkai László azonos című regényéből készült Sátántangó című, Tarr Béla rendezte filmben.

Alexa Károly mindig „hazavágyik” Egyházashetyére

Most a falubeli emberek gratulációi derítik jókedvre, köztük Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke köszöntése, aki a közösségi oldalon megosztotta: