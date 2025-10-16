október 16., csütörtök

Gál névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megkérdeztük a kitüntetettet!

1 órája

Örökös Tagság-díjat kapott Alexa Károly, az Életünk folyóirat nyugalmazott főszerkesztője

Címkék#örökös tagság#Alexa Károly#Magyar Írószövetség#Életünk

Gálát rendezett a Magyar Írószövetség a 80. születésnapja alkalmából Budapesten a Benczúr Ház dísztermében. Az Örökös Tagság oklevéllel elismertek között ott van Alexa Károly, az Életünk nyugalmazott főszerkesztője, akinek a Vas vármegyei kis falu, Egyházashetye a második otthona.

Örökös Tagság-díjat kapott Alexa Károly, az Életünk folyóirat nyugalmazott főszerkesztője

Závogyán Magdolna államtitkár, Alexa Károly és Erős Kinga, a Magyar Írószövetség elnöke

Fotó: Bach Máté

A Magyar Írószövetség 80. születésnapi gálaestjén átadták az új Örökös Tagság okleveleket, a Hieronymus-díjat és idén először átadták a Magyar Írószövetség Mecénás-díját – tudjuk meg a Magyar Írószövetség közösségi oldalon közzétett bejegyzéséből. A gálaesten Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára tartott ünnepi beszédet. Az esten megjelenteket Erős Kinga, a Magyar Írószövetség elnöke köszöntötte. Megkérdeztük az Örökös Tagság-díjjal kitüntetett Alexa Károly  József Attila- és Prima-díjas irodalom- és művelődéstörténészt, a Szombathely székhelyű, országos terjesztésű Életünk folyóirat nyugalmazott főszerkesztőjét, milyen érzésekkel vette át a díjat.

Alexa Károly
A Magyar Írószövetség 80. születésnapján Örökös Tagság-díjjal kitüntetett Alexa Károly  - József Attila- és Prima-díjas irodalom- és művelődéstörténész. Fotó: FB/Bach Maté

- Az ember a díjat megköszöni, átveszi, hazaviszi, és kettős érzés lesz rajta úrrá. Egyfelől belekeveredik olyan nagy nevek közé, mint Kányádi Sándor, Csoóri Sándor vagy Juhász Ferenc – az örökkévalóság jegyében. Másfelől ez a véglegességről is szól, az utolsó felvonás egyik eleme – fogalmazott Alexa Károly. - Az írószövetség a 80. születésnapját ünnepli idén, pont annyi éves, ahány én. Ebből a nyolcvanból legalább ötvenet írószövetségi tagként éltem át, sőt: a nagy részét választmányi tagként. 

  • Résztvevőként éltem át, ahogy a jelen történelemmé vált az írói világon belül. 
  • Ott voltam a Kádár-rendszerből való kiszabadulásnál, részt vettem abban a „szabadság-mozgalomban”, ahogy a magyar társadalom erőre kapott. 
  • Részt vettem azokon az írókonferenciákon, amelyeken Illyés Gyula, ahol a magyar nemzet ügyéről egész másképpen beszéltünk, mint ahogy a hatalom elvárta. 
  • Részt vettem az írószövetség azon nagygyűlésein, ahol jelentős felszólalásokat tettünk, és 1956-ot számon kértük a pártvezetésen. 
  • Hol csendesebben, hol hangoskodva törögettük fel azokat a zárakat, amelyek révén aztán kinyíltak a kapuk egy szabadabb világ felé. 
  • Mozgolódtam a Mozgó Világnál – a főszerkesztő-helyettese voltam –, amíg meg nem szüntették. 
  • Ezek akkor nagy dolgok voltak. Mára az irodalom szerepe mélyre csökkent – mondta el érdeklődésünkre Alexa Károly. 

Alexa Károly hozzátette: 

Ez elég furcsa, hiszen épp az irodalmi Nobel-díj célországa lettünk. Krasznahorkai László regényei, szövegei, írói modora a felfejthetőségnek olyan szintjén vannak, hogy közolvasmányként elképzelhetetlenek. Annyira messze került a közérdeklődés az irodalomtól, hogy ez a távolság szinte beláthatatlan. A Krasznahorkai László kitüntetése körüli vitába nem szólok bele, nem mondok se bűt, se bát. Annyit mondok, hogy tíz emberből nyolc soha a kezébe sem vette egy könyvét, vagy ha igen, le is tette, olyan mértékben felfejthetetlen. Most akkor mit kezdjünk ezzel az elismeréssel? Van egy ilyen érdekes összefüggés is, hogy a nemrégiben elhunyt Dobai Péternek – aki a Szabó István filmek szövegét írta – szerepe volt a Krasznahorkai László azonos című regényéből készült Sátántangó című, Tarr Béla rendezte filmben. 

Alexa Károly mindig „hazavágyik” Egyházashetyére

Most a falubeli emberek gratulációi derítik jókedvre, köztük  Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke köszöntése, aki a közösségi oldalon  megosztotta:

Különös büszkeséggel tölt el, hogy Alexa Károly, József Attila- és Prima-díjas irodalom- és művelődéstörténész, akit számos szál fűz Egyházashetyéhez és Vas vármegyéhez, a Magyar Írószövetség Örökös Tagja lett. Életműve és személyes példája mindannyiunk számára iránytű – az érték, a tudás és az emberi tartás hiteles megtestesítője. 'Az irodalom nem csupán tükröt tart a nemzet elé, hanem fényt is gyújt benne.' – Alexa Károly . Gratulálok minden díjazottnak, és köszönet mindazoknak, akik nap mint nap a magyar kultúra és irodalom szolgálatát tekintik hivatásuknak!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu