1 órája

Három támogatás, amit ha most nem igényelsz, elbukhatod

Címkék#szja visszatérítés#állami támogatás#SZJA-kedvezmény#adómentesség

Sokan nincsenek tisztában vele, hogy többféle állami támogatás is járhat számukra – akár több százezer forint értékben. Az állami támogatások között szerepel fogyatékossági, anyasági és SZJA-mentesség is, amelyeket érdemes időben igényelni, mert visszamenőleg csak korlátozottan járnak.

Polgár Patrícia
Állami támogatások 2025-ben: kinek, mikor és mennyi jár

Forrás: Illusztráció/Freepik

A BiztosTippek TikTok-oldal nemrég három olyan pénzügyi lehetőségre hívta fel a figyelmet, amelyet a legtöbben nem igényelnek meg, pedig több tízezer, sőt akár százezer forintos támogatást jelenthetnek. Ezek közé tartozik a fogyatékossági támogatás, az anyasági támogatás, valamint a háromgyermekes édesanyák SZJA-mentessége. Az állami támogatások célja, hogy anyagi könnyebbséget biztosítsanak a családoknak, a betegséggel élőknek és a gyermekvállalóknak, de csak akkor, ha időben és megfelelő formában kérvényezzük őket.

Forrás: Illusztráció/Freepik

Milyen állami támogatások igényelhetők 2025-ben?

Ki jogosultfogyatékossági támogatásra és hogyan lehet igényelni?

2025-ben is igényelhető a fogyatékossági támogatás, amely azoknak jár, akik tartós betegségben, illetve egészségkárosodásban szenvednek. A tartós betegség adókedvezmény 2025-ben havi akár 14 500 forint pluszpénzt is jelenthet – éves szinten mintegy 174 ezer forintot.
A kedvezmény szakorvosi igazolás alapján jár, a betegséghez tartozó BNO-kódok megjelölésével. Ide tartozik például az endometriózis adókedvezmény, a cukorbetegség adókedvezmény, a gluténérzékenység adókedvezmény, valamint a laktózérzékenység adókedvezmény. Aki még nem élt ezzel, adó visszaigénylés formájában akár több évre visszamenőleg is kérheti, ha van érvényes orvosi igazolása.

SZJA-mentesség és adókedvezmény háromgyerekeseknek

A videó felhívta a figyelmet arra, hogy háromgyermekes édesanyák SZJA-mentessége október 1-jétől érvényes, de nem automatikus. Aki adóelőleg-nyilatkozatot ad le a munkáltatónak vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV), az már a következő hónapban több pénzt vihet haza.
Ha valaki csak adóbevallás során nyilatkozik, akkor az SZJA-visszatérítés egy összegben érkezik. Az adómentesség tehát jár, de a határidők betartása kulcsfontosságú.

Anyasági támogatás 2025 - feltételek, igénylés

A 64 ezer forintos anyasági támogatás 2025-ben is igényelhető minden édesanya számára, aki a gyermek születését követő hat hónapon belül bejelenti a szülést. Az anyasági támogatás igénylése történhet személyesen vagy akár online, az ügyfélkapun keresztül is. Az anyasági támogatás egyszeri, de fontos segítség a baba érkezésekor. Aki nem nyújtja be a kérelmet időben, elveszíti a jogosultságát, ezért érdemes a születés után mielőbb intézni. Az anyasági támogatás online igénylésével gyorsabb és kényelmesebb az ügyintézés, és néhány napon belül a pénz is megérkezhet.

 

