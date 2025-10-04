október 4., szombat

Közös ügy

1 órája

Állatvédelmi Digitális Polgári Kör alakult az állatok világnapján!

Címkék#állatvédelemért#Prof dr Sótonyi Péter#Állatvédelmi Digitális Polgári Kör#Gregor Bernadett#Vámos Zoltán#Cser-Palkovics András#Ovádi Péter

"Ma, az Állatok Világnapján hivatalosan is megalakult az Állatvédelmi Digitális Polgári Kör. Büszke vagyok rá, hogy alapítóként is kiállhatok a felelős állattartás mellett és így is támogathatom a civil állatvédők áldozatos, sokszor emberfeletti munkáját!" - írta szombaton közösségi oldalán Vámos Zoltán. Közös ügyünk az állatvédelem - tűzték zászlajukra.

Vaol.hu

Az Állatvédelmi Digitális Polgári Kör alapító között Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztost, Vámos Zoltán Vas vármegyei főispánt, Cser-Palkovics Andrást, Székesfehérvár és Wintermantel Zsoltot, Budapest IV. kerületének polgármesterét, prof. dr. Sótonyi Pétert, az Állatorvosi Egyetem rektorát, prof. dr. Csák Csillát, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját és Gregor Bernadett Érdemes művészt is megtaláljuk. 

állatvédelmi
Állatvédelmi Digitális Polgári Kör alakult - Az alapító között Vámos Zoltán is ott volt  
Fotó: VN/Vámos Zoltán Facebook-oldala

Állatvédelmi Digitális Polgári Kör alakult

"Az állatvédelem valódi közösségi ügy, csak együtt lehetünk sikeresek:

- az oktatásban

- a példamutatásban

- a hatósági feladatellátásban!

Azért fogok dolgozni, hogy az Állatvédelmi DPK még jobban össze tudja kapcsolni azokat, akik tenni akarnak és ne maradhasson büntetlenül az állatkínzás Magyarországon! 

Köszönöm Ovádi Péter, hogy ebben a formában is együtt dolgozhatunk a jövőben!" - írta bejegyzésében Vámos Zoltán az állatok világnapján.

 

 

