Gregor Bernadett is csatlakozott az Állatvédelmi Digitális Polgári Körhöz

Nemrégiben a Borsonline számolt be róla, hogy Gregor Bernadett színésznő is csatlakozott az újonnan alakult Állatvédelmi Digitális Polgári Körhöz (ÁDPK). A kör Ovádi Péter, állatvédelemért felelős kormánybiztos kezdeményezésére jött létre. Az ÁDPK indulásakor 14 főt számlált, köztük olyan ismert személyiségekkel, mint Gregor Bernadett, Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, és Gecse Vivien. Az esemény is jelzi, hogy a hazai hírességek körében is egyre nagyobb az érdeklődés a Digitális Polgári Körök iránt, korábban a Bors arról írt, Szabó Zsófi a gazdasági témájú DPK-hoz csatlakozott, majd nagykövetként csatlakozott a Női DPK-hoz.

Állatvédelmi Digitális Polgári Kör: Gregor Bernadett mellett Vámos Zoltán is tag.

Forrás: Borsonline

Állatvédelmi Digitális Polgári Kör: Vámos Zoltán, Vas vármegye főispánja is tag

Ahogy arról korábban írtunk, alapítóként szerepel az ÁPDK tagjai között Vámos Zoltán főispán is.

Büszke vagyok rá, hogy alapítóként is kiállhatok a felelős állattartás mellett és így is támogathatom a civil állatvédők áldozatos, sokszor emberfeletti munkáját!

- írta az Állatok Világnapján közösségi oldalán Vámos Zoltán.