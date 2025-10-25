Ambrus Attila, a Viszkis is ott van a sárvári Simon-Júdás vásár forgatagában - fotó

Ahogy arról több ízben beszámoltunk, jelenleg is zajlik Sárvár egyik legnagyobb rendezvénye, a Simon-Júdás vásár. Ellátogattunk a vasi városba, hogy szemügyre vegyük, mit kínálnak az árusok. A közlekedés, pláne a parkolás elég hektikus, viszonylag korán ki lehetett tenni Sárvárra a megtelt táblát, sőt még egy baleset is nehezítette az autósok életét. A vásári forgatagba stand stand hátán, mindenki árulja a portékáját, ki ezt, ki azt. Már megszokhattuk, hogy ha valamilyen nagyobb kirakodóvásár van Vas vármegyében, akkor nem hiányozhat az árusok közül Ambrus Attila sem, aki ezúttal is eljött.

Ambrus Attila sem hagyta ki a Simon-Júdás vásárt

Fotó: Cseh Gábor

Ambrus Attila Sárváron

A városházánál belefutottunk Ambrus Attila, vagyis a Viszkis fazekas standjába is, aki ezúttal sem hagyta ki a vásárt. Hivatalos közösségi oldalán egy bejegyzést is közzétett Sárvárról, amelyben leírja, hogy sok újdonsggal várja a vásárlókat.

