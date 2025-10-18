Amiben nincs változás, abban ott a ragaszkodás

Óhatatlanul elgondolkodom azon, hogy miként lehet úgy élni, hogy soha semmi nem megfelelő, de tényleg, szó szerint soha, semmi. Miként egyengethetőek úgy a mindennapok, hogy kifogások tömkelegeivel kell együtt haladni, mert hát szembenézni velük semmiképpen sem. Hogyan lehetséges az, hogy mindig, minden helyzetből kilóg a lóláb, ami természetesen elképesztően negatív, szörnyű, és minimum bosszankodásra méltó.

Nekem mindez rejtély. Én is szoktam nyöszörögni, én sem vagyok minden pillanatomban elégedett, de a fenti mentalitások számomra egyet jelentenek az élet örömének részleges vagy teljes hiányával. Amivel én képtelen lennék együtt élni, és így nap, mint nap szembenézni a démonjaimmal. Aztán rájöttem egy olyan igazságra, ami nem általános, mégis sokakat érint, és amit az érintettek soha nem vallanának, látnának be, pedig igaz.