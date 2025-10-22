Házasság
1 órája
Anyakönyvi hírek – Ők fogadtak egymásnak örök hűséget az elmúlt időszakban Szombathelyen
Ők fogadtak egymásnak hűséget az elmúlt időszakban a megyeszékhelyen.
Olasz József Gábor és Pintér Evelin, Úri Szűcs Bence és Bürgermaier Nikoletta, Horkay Zsolt és Papp Ildikó Judit, Seraponzo Marcos Alberto és Punokovics Petra, Beke Péter és Horváth Vivien Mercédesz, Miklos Botond és Ódor Nóra.
