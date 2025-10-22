október 22., szerda

Házasság

Anyakönyvi hírek – Ők fogadtak egymásnak örök hűséget az elmúlt időszakban Szombathelyen

Címkék#szombathely#anyakönyvi hírek#hűség#házasság

Ők fogadtak egymásnak hűséget az elmúlt időszakban a megyeszékhelyen.

Olasz József Gábor és Pintér Evelin, Úri Szűcs Bence és Bürgermaier Nikoletta, Horkay Zsolt és Papp Ildikó Judit, Seraponzo Marcos Alberto és Punokovics Petra, Beke Péter és Horváth Vivien Mercédesz, Miklos Botond és Ódor Nóra.

