Anyakönyvi hírek – Ők fogadtak egymásnak örök hűséget az elmúlt időszakban Szombathelyen

Ceglédi Dániel és Horváth Boglárka Mária, dr. Csőke Márton Péter és dr. Pósfai Boglárka, Czlenner János Gergő és Berta Viktória, Sándor József és Tuza Orsolya, Rákovits Gergely és Herczeg Nikolett, Szabódi Attila és Vincze Éva, dr. Pintér Gábor és dr. Németh Orsolya, Schönhofen Péter Márkus és Balikó Csilla Adrienn, Zsugonits László és Szalai Alexandra Éva.