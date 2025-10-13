Házasság
2 órája
Anyakönyvi hírek – Ők fogadtak egymásnak örök hűséget az elmúlt időszakban Szombathelyen
Szokásunkhoz híven beszámolunk arról, kik kötötték össze az életüket a vasi megyeszékhelyen.
Ceglédi Dániel és Horváth Boglárka Mária, dr. Csőke Márton Péter és dr. Pósfai Boglárka, Czlenner János Gergő és Berta Viktória, Sándor József és Tuza Orsolya, Rákovits Gergely és Herczeg Nikolett, Szabódi Attila és Vincze Éva, dr. Pintér Gábor és dr. Németh Orsolya, Schönhofen Péter Márkus és Balikó Csilla Adrienn, Zsugonits László és Szalai Alexandra Éva.
