október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Házasság

2 órája

Anyakönyvi hírek – Ők fogadtak egymásnak örök hűséget az elmúlt időszakban Szombathelyen

Címkék#esküvő#anyakönyv#házasság

Szokásunkhoz híven beszámolunk arról, kik kötötték össze az életüket a vasi megyeszékhelyen.

Vaol.hu
Anyakönyvi hírek – Ők fogadtak egymásnak örök hűséget az elmúlt időszakban Szombathelyen

Ceglédi Dániel és Horváth Boglárka Mária, dr. Csőke Márton Péter és dr. Pósfai Boglárka, Czlenner János Gergő és Berta Viktória, Sándor József és Tuza Orsolya, Rákovits Gergely és Herczeg Nikolett, Szabódi Attila és Vincze Éva, dr. Pintér Gábor és dr. Németh Orsolya, Schönhofen Péter Márkus és Balikó Csilla Adrienn, Zsugonits László és Szalai Alexandra Éva.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu