október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

A 4. évfolyamosok készültek műsorral

1 órája

Az aradi vértanúk emléke előtt tisztelegtek Vépen is - fotók

Címkék#október 6.#megemlékezés#Vép

Az Aradi vértanúk tiszteletére Vépen a Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában tartottak hétfőn ünnepi megemlékezést.

Vaol.hu
Az aradi vértanúk emléke előtt tisztelegtek Vépen is - fotók

Fotó: Cseh Gábor

1849-ben ezen a napon, október 6-án végezték ki a forradalom és szabadságharc 13 magyar honvédtisztjét. A Himnusz hangjai után a 4. évfolyamosok zenei, prózai és táncos betétekkel tűzdelt műsorukban mutatták be az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eseményeit, a kivégzett hősöket – aradi vértanúkat – és a történtek utóéletét. 

Az aradi vértanúk emléke előtt tisztelegtek Vépen is:
Az aradi vértanúk emléke előtt tisztelegtek Vépen is: „Aradi vár, aradi vár, halál völgye/Híres-neves magyar hősök temetője. / Teremjenek határidon vérvirágok, /Felejthetetlen legyen az ő halálok. 
Fotó: Cseh Gábor

 Aradi vértanúk: honvéd főtiszt 13, bátor férfi 13

"Honvéd főtiszt 13, bátor férfi 13, hős katona 13, igaz ember 13. Magyar mártír 13, erőt vett a rút halálon. S erőt adott a magyarnak, hogy bízzon a virradatban, amely csak felvirradt.”, szavalták együtt a gyerekek. Majd felhangzott az aradi 13 balladája: „Jaj de búsan süt az őszi nap sugára" kezdettel, leírva a honvédek kivégzését az aradi várbörtönben. Révi Renáta és Pethőné Szakály Ilona osztályfőnökök, valamint Reiner Dóra pedagógus készítették fel a gyereket. A nemzeti gyásznapon Vépen a Hatos-iskolában, majd a templomkertben található kopjafánál koszorúzással is tisztelegtek a hősi halottak előtt. 

Az aradi vértanúk emléke előtt tisztelegtek Vépen

Fotók: Cseh Gábor

Október 6-a az aradi vértanúk emléknapja. Gróf Batthyány Lajos mártír miniszterelnökre, Sárvár első országgyűlési képviselőjére raboskodásának helyszínen emlékezett Ágh Péter, Észak-Vas országgyűlési képviselője.

 

 

